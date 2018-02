Inalta Curte amana procesul Elenei Udrea si Ioanei Basescu pana pe 8 martie

Acuzatiile DNA

Udrea ar fi condus staff-ul de campanie

Ziare.

com

Motivul amanarii a fost ca Silviu Ioan Wagner, director la Oil Terminal, a cerut instantei un termen pentru angajarea unui avocat. Elena Udrea si Dan Andronic au lipsit la acest termen, iar Ioana Basescu a fost prezenta.Cazul este pe rolul instantelor din iulie 2017, dar a fost pana acum in faza de Camera Preliminara. Potrivit procedurii, un magistrat a analizat legalitatea rechizitoriului si a probelor. Elena Udrea mai este judecata in doua dosare: Gala Bute, proces aflat in faza de apel si in care contesta o sentinta de 6 ani de inchisoare, si Hidroelectrica, dosar aflat in faza de Camera Preliminara.Procurorii DNA au dispus in iulie 2017 trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, implicat direct in campania lui Traian Basescu pentru alegerile prezidentiale din 2009, pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, a fostului secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon pentru luare de mita, a Ioanei Basescu, notar public, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si a lui Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata, in libertate, a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.