Inalta Curte dezvaluie cum Elena Udrea a primit spaga 900.000 de euro in biroul din Ministerul Dezvoltarii

Declaratia apartine lui Gheorghe Nastasia, fost secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului, si descrie modul in care Elena Udrea a primit, pe 6 octombrie 2011, in biroul ei din minister, o geanta in care se aflau 900.000 de euro. Banii erau de la afaceristul Adrian Gardean si reprezentau comisionul de 10% care era destinat ministrului pentru deblocarea unor plati restante.luare de mita. Elena Udrea a negat constant aceasta acuzatie. Dupa ce a analizat toate probele, Inalta Curte a stabilit ca aceasta geanta a ajuns la Elena Udrea. Motivarea magistratilor apare in sentinta prin care Udrea a fost condamnata definitiv la o pedeapsa de 6 ani cu executare pentru trei infractiuni de luare de mita si abuz in serviciu.Potrivit sentintei Inaltei Curti, Elena Udrea trebuie sa restituie catre doi afaceristi, Corin Boian si Adrian Gardean, suma de 900.000 de euro.Dupa cum am aratat, Gheorghe Nastasia a recunoscut in fata magistratilor rolul sau de intermediar al spagii. El a fost condamanat la patru ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.Legat de acest caz, fratii Adrian si Miron Gardean sunt judecati pentru dare de mita intr-un dosar aflat pe rolul pentru Tribunalului Hunedoara.Inalta Curte a explicat care sunt probele care dovedesc vinovatia Elenei Udrea: declaratiile lui Gheorghe Nastasia, ale fratilor Adrian si Miron Gardean, ale lui Corin Boian - partenerul de afaceri al lui Gardean si cel care a transportat banii la Bucuresti, discutii telefonice si faptul ca platile restante au fost deblocate dupa ce spaga a fost data.Inalta Curte a tinut cont si de declaratiile pe care Adrian Gardean le-a dat in fata completului de 5 judecatori, pe 9 mai 2018, in care confirma ca i-a dat banii lui Nastasia."Am dus inculpatului Nastasia suma de 900.000 euro, care reprezenta parte dintr-uncomision de 10% din lucrarile efectuate de SC Termogaz Company SA si SC Kranz Eurocenter SRL... Din discutiile cu inculpatul Nastasia am dedus ca acel comision de 10% ar urma sa fie folosit pentru partidul aflat la putere in perioada respectiva, cred ca este vorba de PDL."O alta declaratie pe care Inalta Curte a lasat-o in motivarea sentintei este cea alui Corin Boian, partener de afaceri al lui Adrian Gardean si implicat in proiect. El a povestit cum a strans banii de spaga."Potrivit calculelor noastre, partea mea a fost de 600.000 euro, iar partea lui Gardean de 300.000 euro. Suma de 600.000 de euro am obtinut-o partial prin ridicari de numerar din casieria societatii, iar partial din sumele proprii ridicate din contul personal, asa cum rezulta din extrasele bancare pe care le depun la dosar".Afaceristii au infiintat o societate in Ruse (Bulgaria), care importa utilaje din UE si le revindea catre firmele lui Gardean in Romania cu adaosuri de 50-100%. "Am efectuat mai multe retrageri in numerar, nu retin exact cate si nici data lor, insa suma totala retrasa in numerar este de aproximativ 900 de mii de euro. Fiecare transa pe care am retras-o i-am inmanat-o lui Gardean", a declarat Boian.Actele contabile sunt probe in dosar. Boian este cel care a adus la Bucuresti suma de 600.000 de euro, in bancnote de 500 de euro, si i-a dat-o lui Adrian Gardean. Afaceristul a completat geanta cu alti 300.000 de euro.Gardean a povestit de unde a facut rost de partea sa: "Suma de 300.000 euro am strans-o din contravaloarea unor actiuni pe care le vandusem anterior in valoarea de 1.300.000 de euro si unei case din Petrosani, pe care am vandut-o.""Instanta de control judiciar considera relevanta declaratia data de apelantul intimat inculpat Nastasia, referitoare la modul in care a intrat in posesia gentii cu suma de 900.000 de euro, care se coroboreaza cu declaratiile anterior redate, dar si cu aspectele mentionate de martorii Gardean si Boian referitor la faptul ca, ulterior remiterii banilor, societatile controlate de martori au primit sumele reprezentand plati restante pentru lucrarile efectuate, finantate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului", motiveaza completul de 5 judecatori de la Inalta Curte.Gardean si Boian au declarat ca impreuna ar fi plecat la sediul MDRT. Doar Gardean a intrat in minister sa se vada cu Nastasia. Boian a povestit cum a asteptat in masina intoarcerea lui Gardean."Gardean a luat geanta in care se aflau banii si a intrat in sediul MDRT. Eu am dedus din context ca vizita la MDRT a lui Gardean este anuntata, iar acesta mi-a spus ca merge cu geanta de bani la dl Nastasia.Dupa maxim o ora, Gardean s-a intors la masina, nu mai avea geanta asupra sa si mi-a spus ca totul o sa fie in regula, respectiv ca se vor debloca sumele de bani pentru plata lucrarilor efectuate si ca trebuie sa ne organizam sa facem situatiile de plata, respectiv documentatia necesara efectuarii platii pentru ca sumele vor fi alocate....Dupa parerea mea, banii reprezentand 10% din sumele incasate, erau, respectiv ca...Dupa ce am dat acei bani, in luna decembrie 2011, a fost decontata cea maimare parte a valorii lucrarilor efectuate si ulterior in luna februarie/martie2012, s-a mai facut o alta plata", a povestit Boian.La randul sau, Gheorghe Nastasia a povestit magistratilor ca geanta i-a dat-o Elenei Udrea."In aceeasi zi, geanta cu bani am remis-o d-nei Udrea. Nu imi aduc aminte cu exactitate la cat timp dupa plecarea lui Gardean, personal, am dus geanta cu bani in biroul Elenei, aceasta fiind prezenta singura in birou.La intrarea in biroul Elenei era o secretara, insa nu imi amintesc exact care dintre ele. Elenei i-am spus ca geanta respectiva este de la Gardean, i-am precizat si faptul ca aceasta contine suma de 900.000 de euro si ca, pentru restul de 3 milioane de lei, urmeaza a fi incheiat un contract cu societatea lui Rudel.Geanta respectiva am pus-o pe un fotoliu. Elena nu mi-a spus nimic in aceasta imprejurare si dupa cateva minute am plecat".Concluzia magistratilor in acest caz: toate probele administrate demonstreaza primirea de catre Elena Udrea a sumei de 900.000 de euro de la Gardean, prin intermediul lui Nastasia, "