Inalta Curte incepe audierile de martori in procesul "Gala Bute". Elena Udrea contesta sentinta de 6 ani

Condamnarile din faza de fond

Surpriza de la apel

Pentru termenul de luni, magistratii au citat trei martori care au fost audiati si in faza de fond a procesului. Este vorba de fosti directori din companii de stat: Tiberiu Trotea, Constantin Trihenea si Laurentiu Graure. Reaudierea acestora a fost solicitata de procurorii DNA. Procesul incepe la ora 13:30.In martie 2017, instanta suprema a condamnat-o, in dosarul "Gala Bute", pe fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiind achitata pentru tentativa de folosire de declaratii false sau incomplete. Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, Gheorghe Nastasia a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare, iar Ana Maria Topoliceanu a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.Fostul consilier al Elenei Udrea Stefan Lungu a primit o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare cu suspendare. Fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, pentru complicitate la luare de mita. Instanta a mai dispus condamnarea omului de afaceri Dragos Botoroaga la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare.Toti cei implicati in acet dosar au contestat sentinta O supriza a avut loc la primul termen din apel. Atunci, Ana Maria Topoliceanu, inculpat in dosarul "Gala Bute", le-a spus magistratilor instantei supreme, la termenul din 27 noiembrie 2017, ca isi retrage apelul. Practic ea a fost de acord cu sentinta de trei ani de inchisoare cu suspendare.