Inalta Curte sesizeaza CCR cu o exceptie de neconstitutionalitate ridicata de Elena Udrea

Contestatia in anulare, suspendata

Este vorba de un recurs in casatie. Totodata, Inalta Curte a admis in principiu cererea de recurs in casatie facuta de Elena Udrea si a stabilit primul termen de judecata al procesului pe 12 noiembrie 2019.."Articolele din Codul de Procedura Penala cu care a fost sesizata CCR privesc cazurile in care se poate face recurs in casatie si cand hotararile judecatoresti pot fi supuse casarii.Elena Udrea a promovat doua cai extraordinare de atac in cazul sentintei definitive de 6 ani primite in dosarul Gala Bute: un recurs in casatie si o contestatie in anulare.Contestatia in anulare a fost facuta in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori. Procesul a fost insa suspendat, dupa ce judecatorii au sesizat Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE) cu trei intrebari, care se refera la posibilitatea unei instante nationale de a nu aplica o decizie a Curtii Constitutionale atunci cand sunt afectate interesele financiare ale comunitatii europene.I.S.