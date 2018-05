Instanta a ridicat sechestrul pus de DNA pe imobilele depuse garantie pentru Elena Udrea

Asteapta pronuntarea in Gala Bute

Ziare.

com

Decizia este definitiva.Cele doua imobile si contructiile aferente sunt proprietatea firmei Bai Boghis SRL. Potrivit declaratiei de avere din 2016, Elena Udrea detine 50% la Bai Boghis SRL.Cautiunea si sechetrul asigurator au fost puse in dosarul privind finantarea ilegala a campaniei electorale prezidentiale din 2009, in care Elena Udrea este judecata pentru trafic de influenta si spalarea banilor. Magistratii Inaltei Curti de Casatie si Justitie (ICCJ) vor da pe 5 iunie decizia definitiva in Dosarul Gala Bute, in care fostul ministru al Dezvoltarii Regionale Elena Udrea - aflata in Costa Rica - a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.