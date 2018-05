Lacrimi si regrete la ultimul cuvant din Gala Bute-Udrea, intr-un proces maraton de 13 ore. DNA cere pedepse mari cu executare

LIVE TEXT

In legatura cu trimiterea unei adrese la PICCJ, aspectele au fost analizate de instanta la termenul anterior si lamurite prin raspunsul DNA.

Referitor la adresa catre SRI, respingem pe motiv ca nu se raporteaza la specificul mandatelor emise, in baza legii securitatii nationale. In plus, criticile aparatorului vizeaza aspecte referitoare la deciziile CCR si care se circumscriu unor aparari de fond.

Referitor la adresa catre ICCJ pentru a comunica cine a emis mandatul pe siguranta nationala, a rezultat ca niciunul dintre membrii completului nu a emis astfel de mandate in aceasta cauza.

Contesta sentinta de 6 ani

Ziare.

com

Elena Udrea, care miercuri ar fi trebuit sa fie audiata, a fost marele absent de la proces. Ea contesta in acest caz o condamnare de 6 ani de inchisoare pentru abuz in serviciu si luare de mita.Fostul ministru al Dezvoltarii a solicitat, prin avocat, audierea prin videoconferinta, sustinand ca are statut de refugiat politic in Costa Rica si ca una dintre obligatiile impuse de autoritatile costaricane e ca ea sa nu se intoarca in tara de origine. Instanta a respins cererea, aratand ca nu exista indicii ca aceasta nu ar putea reveni in Romania sa se apere.In ultimul cuvant, fiecare inculpat in parte si-a facut apararea in fata judecatorilor. Au fost momente unde cei care isi recunoscusera fapta au varsat lacrimi amare si le-au spus judecatorilor ca regreta ce-au facut, in timp ce ceilalti au aruncat vina pe denuntatori si pe DNA, sustinand ca au fost fortati la randul lor sa faca denunturi ca sa scape, dar nu au acceptat.- Fiecare inculpat in parte si-a facut apararea in fata judecatorilor in ultimul cuvant.: "Eu mi-am recunoscut vina inca de la inceput. O regret. Cand o sa hotarati ce pedeapsa sa primesc, sa tineti cont de atitudinea mea.: "Regret enorm implicarea mea in acest dosar. Nu stiam ce reprezinta aceste sume de bani. Nu stiam ca reprezinta bani din infractiuni. Evident ca nu as mai face asa ceva. Eu"."Avocatul imi spunea ca par un om puternic. In ultimii trei ani am fost omul aparentelor. Cineva ma intreba daca imi este frica de puscarie. Eu ma gandeam la fata mea. Eu cred in adevar. Nu stiu sa mint, nu am mintit in viata profesionala, nu am mintit nici in fata DNA-ului. Nu am putut.Este mai mult decat o penitenta ce mi s-a intamplat in ultimii trei ani. Tatal meu a facut un atac cerebral dupa ce am iesit din arest. Am pierdut contractele firmei, mi s-a distrus familia. Toate bazate pe o eroare a mea.. Unul este Adrian Gardean, caruia i-am facut cunostinta cu Udrea. Eu am fost consilierul ministerului, nu personal al Elenei Udrea, cum spune DNA. Eram pe probleme de turism.Imi doresc, ca un grup, cum spune DNA. O sa respect toate deciziile. Nu-mi doresc altceva decat sa mergem pe aceasta cale, a adevarului."., a plans pe parcursul declaratiei in fata judecatorilor: "Regret ca am acceptat sa fiu numita la sefia Companiei Nationale de Investitii. Regret ca intr-o zi am acceptat sa primesc niste bani pe care nu i-am cerut si pe care i-am dat mai departe.Nu regret ca am spus adevarul. De buna voie am spus tot. Nu-mi pare rau ca am facut asta. Nu am beneficiat de acorduri de recunoastere a vinovatiei, de reducerea pedepsei. Va rog sa mentineti pedeapsa cu suspendare primita in faza de fond", a spus ea printre lacrimi.: "Regret enorm ca m-am abatut de la conduita mea profesionala, care era fara repros. Nu mai pot sa dau timpul inapoi. Mi-am recunoscut vina, am spus adevarul tot timpul. Sper sa mentineti pedeapsa cu suspendare si sa respingeti apelul DNA".: "Eu sunt cel mai batran din acest dosar. Cei care au pornit dosarul au fost profesionisti: au folosit Gala Bute ca vector de imagine.... Nu-mi foloseste cu nimic sa o apar pe Elena Udrea, pentru ca asocierea mea cu ea nu-mi face bine.Au fost acuzatii de-a valma pentru a iesi ceva. Ati auzit o multime de neconcordante, de lucruri nereale. Acestea s-au nascut pentru a ma inculpa, sa scoata de la mine denunturi.. Imi spuneau:Eu imi spun parerea! Sunt mandru de tot ce am facut in tara asta! Am reprezentat tara ca sportiv pe multe podiumuri mondiale.. Voi continua sa fac pentru tara asta. Am doi copii minori, imi este greu sa vorbesc atunci cand ma gandesc la ei. Deasupra dumneavoastra, a celor cinci judecatori, este doar Dumnezeu. Sunt sigur ca veti face dreptate."."Ma consider nevinovat. Eu nu am incalcat legea., Curtea de Conturi a aratat asta".- Avocatii Elenei Udrea au cerut achitarea clientei lor. "Elena Udrea a fost condamnata netemeinic", a spus unul dintre avocati.Ei au aratat ca fostul ministru nu ar fi stiut de sumele de bani ilegale, din care o parte au ajuns la PDL Bucuresti. De asemenea, ca nu exista probe directe sau indirecte in cazul Elenei Udrea. In esenta,Unul dintre avocati a cerut inlaturarea din dosar a interceptarilor realizate in baza unor mandate pe siguranta nationala. El si-a motivat decizia in baza a doua decizii date de Curtea Constitutionala.- Avocatul fostului secretar de stat Ion Ariton a pledat pentru nevinovatia clientului sau. Politicianul a fost achitat in faza de fond a procesului."In cauza", a spus avocatul.- Continua pledoariile finale in fata Completului de 5 judecatori:Avocatul, fosta sefa a Companiei Nationale de Investitii, a cerut instantei sa se ia act de faptul ca clienta sa si-a retras apelul. In prima instanta, aceasta a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.Avocatul fostului secretar general din Ministerul Dezvoltarii,, a aratat ca acesta a contribuit la inculparea Elenei Udrea."A fost denuntat ca a primit o geanta cu 900.000 de euro.. Va rog sa admiteti apelul si sa stabiliti o pedeapsa mai mica, cu suspendare", a spus avocatul.Aparatorul luia aratat ca al sau client este astazi la"Este un personaj vocalic, incomod. El are dreptul la o judecata impartiala", a declarat avocatul. Timp de aproape o ora el a pledat pentru nevinovatia fostului boxer."Nu a avut nimic de-a face cu apele tulburi ale politicii romanesti. El doar a dorit sa sustina o data in plus imaginea Romaniei, prin organizarea galei. El a pus licenta exclusiva cu privire la meciurile lui Lucian Bute in slujba ministerului condus de Elena Udrea.", a explicat avocatul.- Rand pe rand au luat cuvantul avocatii inculpatilor.: "Cerem respingerea apelului DNA in privinta noastra".: "Va rog sa tineti cont doar de sumele indicate de instanta de fond. Multe dintre sustinerile DNA au fost rasturnate de instanta de fond.. Topoliceanu a declarat ca nu i-a spus, dar ca trebuia sa presupuna.".: "A recunoscut o fapta, si-a asumat-o,. Pentru celelalte doua fapte,. Nu a fost motivata condamnarea si nici respingerea solicitarilor mele".- Procurorul DNA arata in pledoaria finala ca Udrea, prin comportamentul ei, a generalizat practica ilegala ca firmele sa dea comision pentru a obtine contracte din bani publici."Pentru Elena Udrea sunt fapte savarsite intr-o perioada lunga de timp, a implicat persoane de incredere, carora le delega atributii, tocmai pentru a evita tragerea sa la raspundere,. (...)", se mai arata in apelul DNA.- Pentru Rudel Obreja DNA cere o pedeapsa orientata spre mediu: "Nu a recunoscut, a plasat responsabilitatea pentru spalare de bani catre alte firme".- DNA contesta si cuantumul pedepselor stabilite pentru inculpatii din acest dosar.. Consideram ca faptele sunt foarte grave, de asemenea, trebuie luat in calcul ca erau inalti functionari ai statului. (...) In cazul lui Lungu si Nastasia, desi au recunoscut faptele, au fost si alte mijloace de proba care au confirmat faptele".. "Era membru al Guvernului, stia ca au fost probleme legate de ideea initiala de organizare de catre MDRT a evenimentului, mai mult, presa a scris anterior despre problemele legate de sponsorizarea evenimentului de catre companiile de stat.Inculpatul era nemultumit de sumele oferite de companii, a cerut reveniri de la companiile de stat care aveau in bugetele de cheltuieli sume mai mari. Daca ar fi stiut ca acest demers este legal, consideram ca ar fi putut sa participe la ele.", sustine procurorul DNA, care cere si condamnarea lui Rudel Obreja si pentru spalare de bani.. Acum procurorul si avocatii sustin pledoariile finale.- Avocatul Elenei Udrea cere instantei sa emita o adresa la Parchetul General pentru a se comunica solicitarile in scris transmise de procurorul general catre SRI, in cazul mandatelor de interceptare din acest dosar. El maiAvocatul a explicat ca Elena Udrea a fost condamnata in cazul unei infractiuni folosindu-se ca probe aceste interceptari. In plus, o parte din acestea ar fi fost obtinute in baza unor mandate de siguranta nationala. Aparatorul mai cere emiterea unor adrese similare si la SRI, siAvocatul cere ca sa fie comunicat numele judecatorului de la Inalta Curte care a emis mandatele."Este posibil ca acel judecator sa faca parte din acest complet. Impartialitatea lui ar putea fi afectata. Se poate pune problema unei cereri de abtinere sau de recuzare, dar trebuie sa stim cine este judecatorul", arata avocatul Elenei Udrea.Avocatul nu a dat nume, insa Elena Udrea l-a criticat de-a lungul timpului de multe ori pe judecatorul Ionut Matei si chiar a si cerut recuzarea lui pe motiv ca magistratul nu ar fi impartial in ceea ce o priveste si pentru ca sustinea ea acesta ar "executa ordinele generalului Coldea". Instanta suprema a respins la acea vreme cererea de recuzare.- Avocatul fostului ministru al Dezvoltarii sustine in fata Inaltei Curti o cerere de noi probatorii.- Inalta Curte a respins cererile facute de avocati de amanare a cauzei, pe motiv de pregatire a apararii si pentru a se comunica corespondenta dintre SRI si DNA. Judecatorii au respins si cererile de amanare facute de Elena Udrea.Magistratii au aratat ca a fost optiunea exclusiva a Elenei Udrea de a pleca din tara."Din inscrisurile depuse de avocati nu este dovedita imposibilitatea acesteia de a se prezenta la proces. Potrivit adresei auroritatilor din Costa Rica, solicitantul se poate deplasa motivat in tara de origine", a aratat instanta."Se respinge cererea de audiere prin videoconferinta sau comisie rogatorie", au conchis magistratii.- Inalta Curte s-a retras pentru deliberare, daca amana cauza, la solicitarea avocatilor lui Rudel Obreja si Elena Udrea, sau daca declara cercetarea judecatoreasca finalizata.- Procurorul a aratat ca, chiar daca precizarile DNA au venit la dosar saptamana aceasta, avocatii au avut timp sa le difuzeze catre mass-media.Acesta arata ca este vorba de interceptari telefonice - care nu au fost contestate de inculpati si o experiza a unei inregistrari video - facuta de Tudor Breazu in apararea sa. "Noi nu aveam posibilitatea de a face aceasta expertiza", a aratat procurorul.El a sustinut ca nu se impune amanarea procesului, pe motivele invocate de Elena Udrea."Noi credem ca a fost alegerea inculpatei de a se deplasa in afara tarii. Putea da o declaratie pana sa plece din tara.".- Avocatul lui Rudel Obreja cere ca la dosar sa fie depusa corespondenta dintre DNA si SRI, legat de acest caz.Pe de alta parte, avocatul Elenei Udrea cere amanarea cauzei pentru a lua la cunostinta de inscrisurile depuse de DNA, legate de activitatile facute de SRI in acest proces.- Avocatul Elenei Udrea a formulat astazi o cerere de audiere a clientei sale prin videoconferinta sau prin comisie rogatorie. El a cerut amanarea procesului astazi."Depun inscrisuri care dovedesc. Ea vrea sa beneficieze de dreptul sau de a se apara. Documentele constau intr-o cerere catre directia de emigratie din Costa Rica, in care a solicitat sa i se raspunda daca poate parasi tara, ce drepturi si ce indatoriri are", a cerut avocatul.Raspunsul primit la aceasta solicitare de la Ministetul de Interne-Sectia Refugiati contine precizatile esentiale, arata avocatul: "".Actul ar fi fost emis pe 7 mai, iar aparatorul a aratat ca a intrat in posesia lui pe 8 mai.Avocatul a aratat ca Elena Udrea are mai multe drepturi garantate de statul costarican. Una dintre obligatiile in cazul persoanelor care cer azil in Costa Rica ar fi, potrivit avocatului: "Sa nu va intoarceti in tara de origine".- A fost audiat si Rudel Obreja. El a aratat Completului de 5 judecatori ca nu recunoaste acuzatiile DNA din acest caz si ca este nevinovat. Fostul boxer contesta in acest caz o condamnare de 5 ani, primita in faza de fond a procesului.Obreja a tinut sa faca mai multe precizari, legate de declaratiile afaceristului Adrian Gardean, care ar fi fost contradictorii."Serviciile de publicitate prestate de firma mea pentru societatea lui Gardean cred ca valorau mai mult de 3 milioane de lei. Antrenamentul oficial, cantarul si meciul au fost transmise la televizor, iar firma Termogaz se vedea peste tot", a precizat Obreja.Fostul boxer a aratat ca suma de 3 milioane de lei a ramas in firma sa, disponibilitati banesti. El a negat ca ar fi discutat vreodata cu Udrea sau Nastasia despre aceasta sponsorizare."Suma de 3 milioane de lei primita de la Termogaz erau banii societatii mele. Cu banii mei personali am cumparat un buchet de flori Elenei Udrea, prin intermediul lui Lucian Bute. Elena Udrea nu a avut nicio implicare in acest contract de sponsorizare", a mai spus Obreja."Doresc sa precizez ca asocierea mea cu inculpata Elena Udrea nu-mi foloseste, ci, dimpotriva, imi dauneaza. Un eveniment similar, desfasurat in parteneriat cu Primaria Capitalei, in 2008, a fost facut fara probleme. Nu am fost chemat nicaieri", a aratat fostul boxer.- Incepe audierea lui Rudel Obreja. E ultima persoana audiata, pentru ca Elena Udrea nu este prezenta, ea fiind in Costa Rica.- Audierea lui Gradean se incheie cu o intrebare de la avocatul Elenei Udrea.: Elena Udrea a avut vreo implicare in aceasta sponsorizare?: "Direct nu cunosc ca Elena Udrea sa fi avut vreo implicare. Nu stiu nici indirect despre implicarea acesteia, ceea ce stiu este ca din discutia cu Nastasia Gheorghe am aflat ca este o problema a Elenei Udrea legata de sponsorizarea Galei Bute".- "Perceptia mea a fost ca am fost santajat de inculpatul Nastasia, in cazul in care nu voi achita suma de 3 milioane de lei, nu vor fi platite lucrarile efectuate de firma mea", a mai spus Gardean.Afaceristul a aratat instantei ca in acest moment este judecat, in faza de fond, la Tribunalul Hunedoara. Procesul sau este intr-un dosar separat din cazul "Gala Bute".- Gardean continua sa povesteasca despre cum ii cerea bani Elena Udrea: "In primavara anului 2011, am avut o intalnire la Busteni cu Elena Udrea, ocazie cu care aceasta mi-a sugerat ca o sa fie nevoie de sponsorizari. Atunci erau in derulare proiectele pentru cele doua domenii schiabile".Daca nu dadeati bani, ce s-ar fi intamplat?: "Cred ca daca nu plateam suma de 3 milioane de lei, Termogaz nu ar mai fi primit la timp sumele care i se cuveneau pentru lucrarile la domeniul schiabil".- Gardean a povestit ca s-a intalnit cu Obreja, care i-ar fi dat un draft de contract de sponsorizare, care urma sa fie incheiat intre firma sa, Termogaz, si firma lui Obreja."Gala Bute avusese loc cu cateva luni in urma, fata de momentul cand am avut intalnirea. In urma discutiilor cu avocatul meu, Bogdan Costas, am ajuns la concluzia ca ar trebui sa sponsorizam un eveniment sportiv viitor. Ceea ce s-a si intamplat, era vorba de o alta gala de box, care a avut loc spre sfarsitul anului 2011", a explicat Gardean.El ar fi incheiat un contract de publicitate, in valoare de 3 milioane de lei, intre Termogaz si o firma a lui Rudel Obreja."Eu cred ca sponsorizarile sunt utile, dar in acest caz suma platita a fost exagerata in raport cu beneficiile ulterioare", a tinut sa precizeze Gardean.- Gardean si-a mentinut afirmatia data la DNA in 2015, in sensul ca "Nastasia mi-a spus ca au o problema cu Gala Bute, in sensul ca nu o pot plati"."Aceasta Gala avusese loc.si ca el trebuie sa gaseasca o rezolvare.", a rememorat Gardean.Afaceristul si-ar fi dat initial acordul pentru aceasta sponsorizare, iar Nastasia i-ar fi spus ca urmeaza sa fie contactat de Rudel Obreja sau cineva din partea fostului boxer.- Adrian Gardean a aratat Inaltei Curti ca isi mentine declaratiile date in acest dosar. Marturia acestuia de astazi, in faza de apel a procesului, vizeaza doar modul in care a facut o sponsorizare catre o firma controlata de Rudel Obreja.Gardean a aratat ca l-a cunoscut pe fostul boxer la Ministerul Dezvoltarii, prin intermediul fostului secretar al ministerului, Gheorghe Nastasia. Obreja si Nastasia sunt inculpati in acest dosar."Cu aceasta ocazie, care reprezenta o parte dintr-un comision de 10% dintr-un contract efectuat de doua societati ale mele, pe domeniile schiabile Petrosani si Lupeni", a declarat Gardean.. Nastasia nu a dat detalii suplimentare, nici cum vor fi folositi banii", a spus Gardean.- Afaceristul Adrian Gardean, unul dintre martorii denuntatori din acest dosar, este audiat de Inalta Curte. Este ultimul martor care mai trebuie audiat in acest proces.Rudel Obreja a depus la dosar o adresa emisa de DNA in care se arata care a fost sprijinul acordat de ofiterii SRI in acest caz. Magistratul asistent nu a dat mai multe detalii despre ce contine acest inscris.- Judecatorii au intrat in sala, incepe procesul.- A ajuns la Inalta Curte Adrian Gardean, martor cheie in dosar.- Completul din acest dosar este format din: Mirela Sorina Popescu (presedinte), Constantin Epure, Simona Encean, Ionut Matei si Simona Cirnaru.Elena Udrea a fost condamnata de ICCJ, in martie 2017, la sase ani de inchisoare cu executare in Dosarul Gala Bute pentru luare de mita si abuz in serviciu.In acelasi dosar, Rudel Obreja, fost presedinte al Federatiei Romane de Box, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, iar Tudor Breazu, administratorul terenurilor de la Nana detinute de Elena Udrea, a primit trei ani de inchisoare cu executare.Ion Ariton, fost ministru al Economiei, a fost achitat pentru acuzatiile de participatie improprie la abuz in serviciu si folosire a influentei in scopul obtinerii de foloase necuvenite.Stefan Lungu, fost consilier al Elenei Udrea, a primit un an si sase luni cu suspendare, Gheorghe Nastasia, fost secretar general in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului, a primit patru ani de inchisoare cu suspendare sub supraveghere, Ana Maria Topoliceanu, fost director al Companiei Nationale de Investitii, trei ani de inchisoare cu suspendare si Dragos Marius Botoroaga, administratorul unei firme, doi ani si sase luni cu suspendare.ICCJ a mai decis ca fostul ministru Elena Udrea sa plateasca aproape 3 milioane de euro despagubiri.In acelasi dosar, instanta a dispus ca Rudel Obreja sa plateasca in solidar cu partea responsabila civilmente, SC Euro Box Promotion SRL (fosta SC Europlus Computers SRL), catre Ministerul Finantelor, prin ANAF, suma de 737.507 lei cu titlu de despagubiri civile. Totodata, i se confisca suma de 3.000.000 lei.