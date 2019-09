Noul judecator al Elenei Udrea, nemultumit ca avocatii lipsesc de la termene. Procesul a fost amanat pentru lipsa de aparare

Ziare.

Motivul: lipsea avocatul ales al afaceristului Silviu Wagner, judecat in acest caz. Este vorba de cazul in care Elena Udrea este judecata alaturi de Ioana Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, si de afaceristul Dan Andronic.Solicitarea de amanare a dosarului l-a nemultumit pe noul magistrat care intra in acest caz, Claudia Jderu. Desi cazul este pe rolul instantei de judecata din iulie 2017, procesul a stat multa vreme in faza de Camera Preliminara, iar ulterior a fost amanat din motive procedurale. In timpul verii, judecatorul caruia i-a fost repartizat initial cazul, Antoneta Nedelcu, s-a pensionat.Magistratul Claudia Jderu a explicat ca din analiza dosarului a observat ca au mai fost astfel de incidente, lipsa unor avocati la termene. Ea le-a spus aparatorilor ca, in cazul in care lipsesc, sa-si asigure substituirea."Daca conduita se repeta, vom desemna aparatori din oficiu," a avertizat judecatorul.Magistratul a mai precizat ca la urmatorul termen vor citi actul de sesizare a instantei, vor discuta probatoriul, dar si situatia unui document, intitulat "secret de serviciu", transmis de SRI.Elena Udrea a venit la acest proces alaturi de iubitul sau, Adrian Alexandrov. In sala de judecata ea a stat alaturi de Ioana Basescu.