Presa din Costa Rica scrie despre "romanii fugari" si despre Udrea: O femeie foarte controversata in tara ei

Articolul, care citeaza si presa din Romania, o mentioneaza si pe Alina Bica."Costa Rica si Madagascar sunt separate de mii de kilometri si de multe ore de zbor cu avionul, insa au o particularitate care atrage romanii care incearca sa fuga de justitia din tara lor: niciuna nu are tratat de extradare cu Romania", scrie autorul articolului din publicatia din Costa Rica, precizand ca tocmai de aceea Costa Rica a devenit o destinatie de aur pentru politicienii din "statul balcanic" si ca cel mai recent caz este al Elenei Udrea, fost ministru al Turismului, despre care afirma ca a fost acuzata de trafic de influenta si ca a cerut azil politic.Articolul, care preia informatii din presa din Romania referitoare la acuzatiile aduse lui Udrea si la extradarea acesteia, o mentioneaza si pe fosta sefa DIICOT Alina Bica.Materialul este ilustrat cu doua fotografii ale lui Udrea dintr-un pictorial pentru The One, precum si cu o alta imagine, difuzata de un tabloid, in care Udrea este in costum de baie, comentariul care le insoteste fiind "Elena Udrea este o femeie foarte controversata in tara ei".