Procesul fratilor Gardean, judecati pentru ca i-ar fi dat mita Elenei Udrea, incetat definitiv, ca urmare a prescrierii faptelor

Curtea de Apel (CA) Alba Iulia a respins, miercuri, ca nefondat, apelul declarat in acest dosar de catre DNA si cei doi frati.Decizia a fost luata dupa ce instanta a stabilit ca in cauza legea penala mai favorabila este", se arata in minuta publicata pe portalul CA Alba Iulia.Decizia CA Alba Iulia este definitiva.In, procesul penal in care fratii Gardean, din Hateg, erau judecati pentru dare de mita Elenei Udrea, intr-un dosar disjuns din cel cunoscut cu numele "Gala Bute", a incetat la Tribunalul Hunedoara, dupa ce instanta a constatat ca faptele penale s-au prescris."Instanta a dispus schimbarea incadrarii juridice pentru care au fost trimisi in judecata cei doi inculpati. In privinta ambilor inculpati instanta a constatat implinirea termenului de prescriptie a raspunderii penale si a dispus incetarea procesului penal", a declarat, la vremea respectiva, purtatorul de cuvant al Tribunalului Hunedoara, Ildiko Glaman.ce fusese confiscata printr-o sentinta penala a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Trimisi in judecata in decembrie 2017, cei doi au depus la Tribunalul Hunedoara o serie de cereri si exceptii in legatura cu rechizitoriul DNA, administrarea probelor si efectuarii actelor de urmarire penala, solicitari care le-au fost respinse. Procesul in care omul de afaceri Adrian Gardean, martor-denuntator in dosarul "Gala Bute", si fratele sau, Miron-Dorel Gardean, au fost trimisi in judecata pentru dare de mita, intr-un dosar disjuns, a inceput pe fond, in primavara anului trecut, la Tribunalul Hunedoara.Administratorul SC Termogaz Company SA, Adrian Gardean, si Miron-Dorel Gardean, actionar majoritar la aceeasi firma, au fost trimisi in judecata in stare de libertate de procurorii DNA, pentru savarsirea infractiunii de dare de mita, intr-un dosar disjuns din "Gala Bute".", se arata intr-o sinteza a DNA privind dosarele solutionate in decembrie 2017.Potrivit anchetatorilor, transmiterea foloaselor s-a realizat in mod indirect, prin intermediul lui Stefan Lungu, consilierul personal al ministrului, in baza unei intelegeri incheiate in cursul anului 2010 de catre Adrian Gardean si Stefan Lungu, la care a aderat ulterior si Dorel Miron Gardean."Ca urmare a acestei intelegeri,, care a fost interpusa in raporturile dintre Termogaz Company si furnizorii obisnuiti ai acesteia", arata procurorii.Conform sursei citate, suma platita cu titlul de foloase necuvenite reprezintaefectuate de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului catre unitatile administrativ-teritoriale Cavnic si Borsec in contul lucrarilor realizate de SC Termogaz Company SA.