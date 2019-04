Inalta Curte sesizeaza CJUE in dosarul Gala Bute. Procesul Elenei Udrea a fost suspendat

DNA: Sesizati CJUE

Decizia, care este definitiva, a fost luata in majoritate, 3 judecatori dintre cei 5 s-au pronuntat pentru sesizarea CJUE.Sentinta poate fi atacata cu recurs doar in cazul suspendarii procesului.Intrebarile sunt facute pentru a lamuri cine are intaietate in cazul proceselor cu fraude europene, o decizie a CCR sau legislatia europeana?Procurorul DNA a pus, luni, concluzii de sesizare a CJUE, in timp ce avocatii inculpatilor au pus concluzii de respingere a sesizarii ca inadmisibila, ca neintemeiata sau ca nelegala.Este vorba despre procesul in care Elena Udrea, dar si alti inculpati din dosarul Gala Bute, contesta condamnarea definitiva la 6 ani de inchisoare, in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.Magistratii care judeca dosarul Gala Bute - Elena Udrea au ridicat luna trecuta, din oficiu, aceasta problema, in contextul in care Elena Udrea este acuzata in acest dosar si de o tentativa la folosirea de documente ori declaratii false, inexacte sau incomplete pentru obtinerea pe nedrept de fonduri europene.Procurorul DNA a pus astazi concluzii de sesizare a CJUE cu mai multe intrebari preliminare: "Acest caz trebuie judecat la CJUE in procedura accelerata"."Chestiunea de drept este necesara pentru rezolvarea litigiului. Chestiunile identificate de instanta sunt necesare, pentru ca neaplicarea unei decizii CCR este considerata o abatere disciplinara. Sunt intrunite conditiile", a declarat procurorul DNA.Romania, prin sistemul sau judiciar, se asigura ca aplicarea dreptului comunitar este realizata prin angajamentele asumate, precizeaza procurorul DNA."Suspendarea procesului este obligatorie, in cazul in care sesizati CJUE, potrivit dispozitiilor in vigoare", conchide procurorul.Acestea sunt o parte dintre intrebarile pe care Inalta Curte le-ar putea trimite la Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE).Pe de alta parte, avocatul lui Rudel Obreja cere respingerea sesizarii CJUE, atata ca ar fi inadmisibila, dar si ca ar fi neintemeiata."Noi consideram ca suspendarea procesului este obligatorie daca cererea de sesizare este admisibila si intemeiata", explica aparatorul.Pe de alta parte, avocatul lui Tudor Breazu, fostul administartor al fermei de la Nana detinute de Elena Udrea, sustine ca sesizarea CJUE este inadmisibila si nelegala."UE nu are nicio competenta sa se stabileasca cum se constituie completurile de judecata. Acesta este o competenta nationala", a explicat avocatul.Avocatul Veronel Radulescu, care o reprezinta pe Elena Udrea, explica ca sesizarea CJUE este inadmisibila."Un coleg a spus inaintea mea ca prin semnarea tratatelor semnate de Romania cu Uniunea Europeana a trasferat o parte din suveranitatea sa. Dar asta nu este valabil si in cazul Constitutiei Romaniei. Noi nu sesizam cu o decizie a CCR, ci cu o prevedere a Constitutiei Asta inseamna o renuntare la suveranitate. Asta este extrem de discutat", spune avocatul Elenei Udrea.Potrivit acestuia, decizile CJUE sunt aplicabile pentru toate statele membre ale UE: "Nu stiu cum ar primi curtile constitutionale din Germania si Franta o astfel de decizie."Cele trei intrebari nu s-ar referi la un drept fundamnetal al unui om, ci la o disputa intre doua institutii, ICCJ si CCR."In situatia in care veti apreciza ca trebuie sa faceti aceasta sesizare, pe care o apreciem inadmisibila, neintemeiata si chiar riscanta din punct de vedere al imaginii Romaniei in UE, este prevazuta in lege necesitarea suspendarii cauzei pana la obtinerea raspunsurilor de la instanta euopeana", a conchis Veronel Radulescu.Si ceilalti avocati din dosar au pus concluzii de respingere a sesizarii CJUE."Fara a fi eurosceptic, atata timp cat inteleg eu, articolele invocate in sustinerea si formularea acestor interbari, nu inteleg care este menirea CJUE sa stabileasca o chestiune strict nationala. Vorbim de o suveranitate delegata", a explicat unul dintre avocati."Legea este legea nationala. Nu vine CJUE sa stabileasca asta, decat in situatia in care discutam de competenta acestei curti. Este vorba de organizarea judiciara interna. CJUE ar putea sa devina legiuitor pozitiv. Mai inventam o instanta care sa vina sa ne interpreteze legislatia. Se eludeaza Constitutia", spune si un alt avocat.