SS pregateste un nou dosar procurorilor DNA? Elena Udrea, citata in calitate de parte vatamata

Detaliile le-a oferit fostul ministru al Dezvoltarii la intrarea in sediul Sectiei Speciale."Sunt parte vatamata intr-un dosar referitor la o plangere pe care am depus-o la Parchetul General, in 2017, impotriva domnului procuror Bulancea, doamnei Ana Dana si domnului Popovici," a declarat Elena Udrea.Procurorii Ana Dana si Marius Bulancea au instrumentat ancheta in dosarul Gala Bute, caz in care Elena Udrea a fost condamnata la 6 ani de inchisoare cu executare.Politicianul a contestat decizia definitiva, in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori, iar cererea i-a fost admisa in principiu. Procesul a fost suspendat, dupa ce Inalta Curte a sesizat Curtea de Justitie a UE.Procurorul Gheorghe Popovici a fost seful Sectiei I din DNA, care coordona ancheta in acest dosar.Elena Udrea adauga ca in 2017 a transmis procurorilor dovezi pentru a-si sustine plangerea."Din cate stiu, la vremea respectiva, eu depusesem inregistrari telefonice si comunicarea cu un anumit personaj care ramasese secret, dar eu aveam fotografii cu persoana respectiva, care sustinea ca are inregistrari cu acesti procurori si puneau la cale o declaratie falsa impotriva mea.Intr-un dosar care se afla in instanta. Am si dovezi in sensul acesta. Intre timp am aflat si cine e persoana.," a mai spus azi Elena Udrea.Elena Udrea a sustinut insa ca nu poate spune cine este personajul despre care vorbeste.