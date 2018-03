Udrea a lipsit si astazi de la procesul finantarii campaniei lui Basescu. Avocat: In mod cert este insarcinata

Precizarile avocatului

A doua amanare

Cum a decurs procesul

"Poate un termen, este si 8 martie"

Acuzatiile DNA

Udrea ar fi condus staff-ul de campanie

Procesul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu a fost amanat pentru ca avocatul fostului presedinte al CJ Tulcea, Victor Tarhon, era la o alta instanta."In mod cert, Elena Udrea este insarcinata. In mod cert domnia sa a urmat o serie de proceduri medicale in acest sens", a declarat, la Curtea de Apel Bucuresti, avocatul Alexandru Chichiu.Precizarile au fost facute la finalul procesului in care fostul ministru Elena Udrea si Ioana Basescu, fiica cea mare a fostului presedinte Traian Basescu, sunt judecate pentru instigare la luare de mita, respectiv instigare la delapidare si spalare a banilor.Explicatiile vin dupa ce un roman a publicat pe Facebook mai multe fotografii din Costa Rica, in care Elena Udrea era alaturi de Alina Bica. Udrea sustine ca se va intoarce in tara, dar mai ramane in Costa Rica pentru liniste, desi se plange de preturile mari Procesul a fost amanat pana pe 5 aprilie, deoarece avocatul fostului presedinte al Consiliului Judetean Tulcea, Victor Tarhon, era la un alt caz la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Este al doilea termen din acest caz in care instanta amana procesul pentru lipsa de aparare.Avocatula aratat presei mai multe acte medicale care ar proba ca Elena Udrea este insarcinata. El a explicat ca medicii i-au recomandat clientei sale repaos.Fostul deputat ar fi aflat de aceasta sarcina inainte de a pleca in Costa Rica, in perioada in care era la Atena. Avocatul a explicat ca Elena Udrea nu intentioneaza sa tergiverseze judecarea vreunuia dintre procesele in care este judecata."Exista pozitia publica a doamnei Udrea ca, atunci cand starea sanatatii ii va permite, cand medici vor dezlega posibilitatea domniei sale de a veni, o va face", a spus avocatul.Chiciu a precizat ca la termenele de judecata viitoare va aduce situatia medicala la zi a clientei sale."Eram pregatiti sa prezentam astazi toate detaliile legate de locul unde domnia sa se afla, de situatia medicala la zi a domniei sale. Sunt in prezenta unor documente medicale pe care le puteam prezenta instantei de judecata daca o cerea", a mai comentat avocatul."Nu vreau sa facem o paralela a situatiei doamnei Udrea cu a altor inculpati. Domnia sa nu are niciun fel de interdictii, nu este in executarea niciunei pedepse, nu este sub imperiul niciunei masuri preventive, asadar, conform legii romane de la aceasta data, domnia sa poate fi foarte legal reprezentata de echipa de avocati din care si eu fac parte", a precizat acesta.Acesta a fost al doilea termen din acest proces.La prima sedinta, din 8 februarie, dosarul a fost amanat pentru ca Silviu Ioan Wagner, director la Oil Terminal, a cerut instantei un termen pentru angajarea unui avocat.Cazul este pe rolul instantelor din iulie 2017, dar a fost pana acum in faza de Camera Preliminara. Potrivit procedurii, un magistrat a analizat legalitatea rechizitoriului si a probelor.Elena Udrea mai este judecata in doua dosare: Gala Bute, proces aflat in faza de apel si in care contesta o sentinta de 6 ani de inchisoare, si Hidroelectrica, dosar aflat in faza de Camera Preliminara."Se prezinta toti inculpatii, mai putin Udrea Elena Gabriela", a spus grefiera judecatoarei Antoaneta Nedelcu, dupa ce a facut prezenta in dosarul finantarii campaniei electorale a lui Traian Basescu.Toti ceilalti inculpati erau prezenti: Ioana Basescu, Dan Andronic, Victor Tarhon, Gheorghe Nastasia si Ioan Silviu Wagner.Fostul presedinte al CJ Tulcea a explicat ca avocata sa este la un proces la Inalta Curte si ca termina acolo dupa ora 11:00. Procurorul DNA a cerut amendarea avocatei, deoarece nu a trimis pe cineva sa o substituie."Poate un termen, este si 8 martie", a spus avocatul Ioanei Basescu.Avocatul lui Dan Andronic a spus ca dupa proces trebuie sa se duca la DIICOT cu un alt client si ca patronul ziarului "Evenimentul Zilei" nu vrea sa fie reprezentat de un alt aparator in acest caz. Asa ca a cerut amanarea procesului la o alta data. Instanta a decis ca procesul sa se reia pe 5 aprilie.Procurorii DNA au dispus in iulie 2017 trimiterea in judecata, sub control judiciar, a fostului ministru al Dezvoltarii Regionale si Turismului Elena Udrea, implicat direct in campania lui Traian Basescu pentru alegerile prezidentiale din 2009, pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor, a fostului secretar general al Ministerului Dezvoltarii Regionale si Turismului Gheorghe Nastasia si a fostului presedinte al Consiliului Judetean Tulcea Victor Tarhon pentru luare de mita, a Ioanei Basescu, notar public, pentru instigare la delapidare si instigare la spalarea banilor si a lui Ioan Silviu Wagner, director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare.De asemenea, DNA a dispus trimiterea in judecata, in libertate, a lui Dan Andronic pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului.Procurorii mentioneaza in rechizitoriu ca, in cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Potrivit procurorilor, legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era facuta de catre Elena Udrea, care, la momentul respectiv, conducea un staff de campanie informal si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare.Remiterea foloaselor infractionale era disimulata prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass-media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta, mentioneaza procurorii DNA.