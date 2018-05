Udrea anunta ca a solicitat repunerea pe rol a dosarului Gala Bute, aflat in pronuntare la Inalta Curte, in baza declaratiilor facute de Basescu

Ziare.

Motivul invocat de Udrea sunt declaratiile facute de Traian Basescu, privind o nota a SRI legata de cazul Gala Bute. Ea a explicat intr-o postare pe Facebook ca ar fi solicitat ca probe, in timpul procesului, sa i se comunice aceste note, dar judecatorii ar fi refuzat."Daca mi-ar fi fost admise cererile repetate, atat in etapa de fond cat si in cea de apel, de a fi aduse ca probe Notele SRI despre care stiam inca din perioada in care eram ministru, din care reiesea clar ca nu am avut nicio implicare in relatiile ilegale de afaceri dintre 'denuntatorii' din dosar, inculpati ori doar martori, astazi nu eram in situatia de a fi condamnata fara nicio proba si de a fi nevoita sa cer protectie internationala fata de abuzurile care mi s-au intamplat in Romania", arata Elena Udrea.Fostul presedinte Traian Basescu a sustinut, miercuri, ca este in posesia unui document al SRI, despre care spune ca este strict secret si i-a parvenit in urma cu cateva luni, si care vizeaza dosarul Gala Bute, mentionandu-se clar rolul Serviciului si cum functiona relatia cu sistemul judiciar.Inalta Curte se va pronunta definitiv pe 23 mai in procesul Gala Bute-Elena Udrea.I.S.