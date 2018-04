Udrea, despre statutul de refugiat in Costa Rica: Tara asta si-a asumat protectia mea. Ce spune despre sarcina

Ziare.

"Magistratii sunt pe varianta 'nu' orice este legat de Elena Udrea pentru ca culoarul este creat, ordinul este dat si au un singur scop finalizarea. Da, am acest statut, legislatia din Costa Rica prevede ca acest statut se da in doi pasi: la momentul solicitarii primesti un astfel de statut provizoriu pe un an de zile, urmand ca apoi sa il primesc definitiv. Am solicitat acest statut in luna februarie, am fost audiata in martie. Am primit acest statut provizoriu pe 21 martie. (...)Una din obligatii este de a nu parasi Costa Rica. Tara asta si-a asumat protectia in ceea ce ma priveste. Eu nu am vrut sa invoc acest statut, pentru ca aveam o multime de alte probe pe care le puteam administra in acest dosar (...) ", a declarat Elena Udrea, intr-o interventie telefonica la Antena 3.Aceasta sustine ca le-a oferit autoritatilor din Costa Rica exemple de cazuri despre oameni care au fost condamnati doar pentru ca ar fi fost adversarii sistemului."Motivatia pe care eu am oferit-o, am probat-o in fata autoritatilor din Costa Rica fiind abuzurile care se petrec in Romania, atat la modul general, o grupare care foloseste justitia pentru a-si elimina adversarii, am aratat cazuri concrete, oameni care au fost condamnati doar pentru ca au fost adversarii acestui sistem, am aratat cum judecatorii sunt numiti in functie la solocitarea generalilor SRI. Dar si cazul meu particular: de ce eu afirm ca in Romania imi sunt incalcate drepturile", a punctat Udrea, fara sa precizeze exact ce dovezi a adus autoritatilor din Costa Rica in sprijinul acuzatiilor sale.Ea a adaugat ca poate sa revina oricand in Romania, "doar daca motivele pentru care mi-a fost acordat refugiul dispar".Fostul ministru a negat ca ar detine vreo proprietate in Costa Rica si spune ca nu are si familia acolo, precizand ca doar mama sa si iubitul sau au vizitat-o de Paste."Sunt prostii din Romania. E mai important sa vorbim de lucruri serioase. Nu mi-am luat proprietate aici, nu mi-am deschis companie, m-am preocupat de statut si de proces. Nu am mari cheltuieli. Sunt singura acum. Nu am familia aici. A fost mama de Paste, dar a plecat ieri sau alaltaieri.Sunt o persoana singura care nu are multe ocazii sa cheltuie. Trebuie sa platesc o cazare si chirie si ma hranesc. Alte cheltuieli nu am. Imi doresc ca lucrurile sa se termine acasa si o sa ma intorc. Nu imi pun problema acum sa imi fac o viata aici. Daca situatia va continua, sunt obligata sa o fac fata de statul Costa Rica", a mai spus Udrea.Despre sarcina sa, fostul ministru a mentionat ca acum totul decurge bine."Acum bine. Nici asta nu conteaza pentru instanta. Se grabeste. Nu a contat ca trebuie sa stau la pat, ca am pierdut unul din copii. Acum e bine. Eu am fost foarte cuminte, am fost la control. Sunt bine, doar ca nu imi permit sa fiu la fel de activa cum as vrea. Medicul a fost foarte multumit la ultimul control. Ma bucur ca starea de sanatate e buna. Iubitul a fost de Paste si s-a intors in tara", a adaugat ea.Amintim ca, vineri, ICCJ a respins cererea avocatului Elenei Udrea de audiere prin comisie rogatorie sau prin mijloace de comunicare la distanta, stabilind ca nu rezulta ca a obtinut statut de refugiat politic. Ea a incercat si sa il recuze pe judecatorul Ionut Matei , considerat unul dintre cei mai duri magistrati din Romania, dar ICCJ i-a respins cererea. Inainte sa plece din Romania, Elena Udrea sustinea ca are dosare penale pentru ca a sprijinit diferite persoane pentru a obtine functii in politica sau in presa si care in ultima vreme au transmis "mizerii" despre ea.