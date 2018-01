Udrea vrea recuzarea judecatorului Ionut Matei, considerat unul dintre cei mai duri magistrati din Romania. Ce spun martorii la proces (Video)

Cine este Ionut Matei

"Noutatea este ca ni s-a schimbat completul de judecata", a declarat la finalul procesului Elena Udrea. Ea a explicat ca la faza de fond a procesului a cerut o expertiza tehnica, in cazul infractiunii de abuz in serviciu, deoarece aceasta infractiune presupune un prejudiciu. "Fara prejudiciu nu este nicio fapta. Dincolo ca mi s-a impus prin hotarare judecatoreasca sa platesc si pretul meciului lui Bute in Romania, doua milioane de euro", a explicat Elena Udrea. Aceasta expertiza tehnica ar fi fost respinsa in fond si in faza de apel."In apel a fost o opinie separata. Judecatoarea care a facut opinie separata a fost schimbata de la termenul trecut la acest moment. Era una din judecatorele considerate corecte la ICCJ. Dansa a fost inlocuita cu Ionut Matei.Ionut Matei a fost vicepresedintele ICCJ in mandatul Liviei Stanciu. Dar despre dansul eu am declarat in audierea de la Comisia SRI, referitoare la modul in care au fost numiti in anumite functii procurori si judecatori cu sustinerea SRI-ului. Am declarat explicit despre Ionut Matei cum a fost numit la propunerea si cu recomandarea lui Florian Coldea, adjunct SRI la vremea aceea. Lucru pe care Florian Coldea mi l-a spus chiar mie.In procesul de schimbare din 2013 a conducerii ICCJ s-a pus problema ca Aida Popa sa fie schimbata din functia de adjunct, era adjunct al Liviei Stanciu, iar Coldea a avut o propunere, sa fie schimbata Aida Popa cu Ionut Matei, pe care l-a definit ca fiind omul nostru, adica al dansului, nu al meu.Nu cred ca se poate pune problema unui proces echitabil in Gala Bute in ceea ce ma priveste. Vom cere recuzarea la termenul viitor si desigur voi face in asa fel incat audierea de la Comisia SRI sa fie facuta publica. Sunt si alte persoane care stiu cum a ajuns Ionut Matei si cu sustinerea cui a fost numit. Fac aceasta afirmatie si in lipsa descretizarii de la Comisia SRI", a explicat Elena Udrea pe ce isi bazeaza recuzarea. Urmatorul termen din proces: 26 februarie.Ionut Matei a fost vicepresedinte al ICCJ in perioada 2013-2016. El a facut recent parte din completurile care au dat decizii in cazurile a doi fosti ministri de Interne: Gabriel Berca, condamnat definitiv la doi ani cu executare, si Cristian David, condamnat in faza de fond la 5 ani cu executare.Ionut Matei a condus Completul de 5 judecatori care a decis condamnarea fostului europarlamentar Adrian Severin - 4 ani de inchisoare cu executare si sentinta finala din dosarul Microsoft: Gabriel Sandu - 3 ani, Dorin Cocos - 2 ani si 4 luni, Gheorghe Stefan - 6 ani, omul de afaceri Nicolae Dumitru - 2 ani si 4 luni.Ionut Matei a mai judecat dosarul "Trofeul Calitatii" pe fond si a dispus condamnarea fostului premier Adrian Nastase la doi ani de inchisoare cu executare. Aceasta sentinta a fost mentinuta de completul de cinci judecatori condus pe atunci de Livia Stanciu, presedintele Curtii Supreme.Ionut Matei a fost presedintele Completului de 5 judecatori care l-a condamnat pe Adrian Nastase la 4 ani de inchisoare. De asemenea, Ionut Matei a pronuntat, inainte de 2013, si sentinta de condamnare in dosarul lui Gregorian Bivolaru (sase ani de inchisoare). Inainte de pronuntarea sentintei, judecatorul a primit o scrisoare de amenintare.Magistratul a facut parte din completele de judecata care au decis achitarea lui Paul Pacuraru (fond), condamnarea fostului deputat PSD, Mihai Sireteanu (recurs), condamnarea deputatului PDL Cosmin-Mihai Popescu (fond), condamnarea (fond) fostului ministru Ioan -Avram Muresan si a deputatului PDL Eugen Badalan (fond).La termenul de astazi, magistratii au audiat trei fosti directori de companii de stat, care au explicat cum au ajuns sa sponsorizeze Gala Bute.Tiberiu Trotea, fost director al Complexului Energetic Rovinari in perioada februarie 2010-mai 2012, a fost primul martor audiat in dosarul "Gala Bute". Compania era in subordinea Ministerului Economiei, condus de Ion Ariton, inculpat in acest caz.Trotea a dat detalii despre modul in care Complexul Energetic Rovinari a sponsorizat "Gala Bute". Totul ar fi fost decis la o sedinta la Ministerul Economiei la care au participat mai multi directori, dar nu si Ion Ariton.Acolo s-au discutat detalii despre sumele ce urmau a fi sponsorizate. "La discutii s-a vehiculat suma de un milion de euro, care trebuia stransa de la toate companiile. Suma a vehiculat-o cineva din minister, nu-mi amintesc cine, erau 6-7 reprezentanti", a precizat martorul.Tiberiu Trotea a explicat ca Rudel Obreja, inculpat in acest dosar, l-a contactat din partea Federatiei Romane de Box pentru a-i trimite documentele necesare sponsorizarii. Ulterior a urmat procedura, in sensul aprobarii sumei, decizie luata in Consiliul de Administratie, iar apoi a fost virata suma de aproximativ 100.000 de lei.Denumirea si sigla CE Rovinari au aparut pe ecran, pe lista sponsorilor, in timpul derularii meciului. "Am zis ca este un lucru bun", a conchis fostul director."Inca o data precizez: am inteles ca sponsorizarea a fost pentru sponsorizarea Federatiei Romane de Box in vederea organizarii meciului in care boxa Lucian Bute", a declarat Trotea.Constantin Trihenea a detinut functia de director la Hidroelectrica in perioada ianuarie-decembrie 2011. El a dat detalii despre sedinta de la Ministerul Economiei. "Nu am stiut pentru ce ne-au convocat", a declarat Trihenea. Acolo a fost anuntat ca ministerul a decis sponsorizarea Galei Bute, iar la acest eveniment urmau sa participe companiile care au realizat profit.Era vorba de jumatate din cuantumul sumei prevazute pentru publicitate."Din partea ministerului s-a vehiculat ca putem participa cu suma de 1,7 milioane de lei. Eu am spus ca trebuie sa discut cu cei de la companie, deoarece aveam antamate si alte sponsorizari cu federatii sportive, institutii culturale sau monahale", a explicat martorul. In Consiliul de Administratie s-a propus suma de 600.000 de lei pentru organizarea galei de box.Ulterior, la sediul companiei a venit presedintele Federatiei Romane de Box, care a intrebat daca s-a aprobat sponsorizarea. "I-am spus ca nu putem sponsoriza suma propusa, de 1,7 milioane de lei", a precizat Trihenea. Contractul de sponsorizare a fost facut intre Hidroelectrica si Federatia Romana de Box.Ultimul martor audiat astazi a fost Laurentiu Graure, fost director al Complexului Energetic Turceni in perioada 2009-2012. El a participat la sedinta de la Ministerul Economiei, acolo unde o directoare l-a intrebat care este suma alocata pentru sponsorizari."Am spus ca am peste 200.000 de lei. Ne-au intrebat ce suma alocam pentru Gala Bute. Am spus ca 50.000 de lei. Apoi au notat de la toti colegii cu cat contribuie fiecare si au plecat. La reluare, ni s-a comunicat ca suma este insuficienta pentru realizarea evenimentului. S-au reluat discutiile si mi s-a comunicat: Turceni, 100.000 de lei. Daca pot, daca este legal. Era legal, puteam", a precizat Graure.Consiliul de Administratie a aprobat aceasta suma, iar CE Turceni a incheiat contractul de sponsorizare cu Federatia Romana de Box. Laurentiu Graure a explicat ca a fost sunat pe telefonul personal de Rudel Obreja, era vorba de numarul pe care-l avea dat pentru a fi contactat la Ministerul Economiei.Inalta Curte audiaza luni primii martori in apelul din procesul "Gala Bute", caz in care fostul ministru al Dezvoltarii Elena Udrea contesta o condamnare la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu.Pentru termenul de luni, magistratii au citat trei martori care au fost audiati si in faza de fond a procesului. Este vorba de fosti directori din companii de stat: Tiberiu Trotea, Constantin Trihenea si Laurentiu Graure. Reaudierea acestora a fost solicitata de procurorii DNA.In martie 2017, instanta suprema a condamnat-o, in dosarul "Gala Bute", pe Elena Udrea la sase ani de inchisoare cu executare pentru luare de mita si abuz in serviciu, fiind achitata pentru tentativa de folosire de declaratii false sau incomplete.Rudel Obreja a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare, Gheorghe Nastasia a primit o pedeapsa de patru ani de inchisoare, iar Ana Maria Topoliceanu a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare, in timp ce fostul ministru al Economiei Ion Ariton a fost achitat.Fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, a primit o pedeapsa de un an si sase luni de inchisoare cu suspendare. Fostul asistent personal al Elenei Udrea, Tudor Breazu, a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare, pentru complicitate la luare de mita.Instanta a mai dispus condamnarea omului de afaceri Dragos Botoroaga la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare.Toti cei implicati in acest dosar au contestat sentinta O surpriza a avut loc la primul termen din apel. Atunci, Ana Maria Topoliceanu, inculpat in dosarul "Gala Bute", le-a spus magistratilor instantei supreme, la termenul din 27 noiembrie 2017, ca isi retrage apelul. Practic, ea a fost de acord cu sentinta de trei ani de inchisoare cu suspendare.