Un martor din Gala Bute a povestit magistratilor de la Inalta Curte cum se face evaziune fiscala in Romania

Audierea acestuia are legatura cu acuzatiile aduse lui Rudel Obreja, respectiv complicitate la luare de mita, evaziune fiscala si spalare de bani.Adrian Tudosie Sinica a declarat instantei ca l-a cunoscut pe Rudel Obreja in perioada 2019-2011. Martorul administra firma Nei Guard, iar societatea a asigurat servicii de paza la Gala Bute.Tudosie Sinica este un barbat corpolent, imbracat lejer, care foloseste arareori cuvinte in argou. Vorbeste cu lejeritate despre evaziune fiscala si "afaceri". Stie multe detalii privind fiscalitatea, dar si despre Codul Penal. Vorbeste respectuos cu instanta si incearca sa explice pe intelesul tuturor cum se face evaziune fiscala."Dupa eveniment, Rudel Obreja mi-a cerut sa-i recomand pe cineva pentru emiterea unor contracte si facturi fictive, in vederea diminuarii sumei impozabile, respectiv pentru evaziune fiscala. Discutiile cu Rudel Obreja s-au desfasurat vreo sase luni de zile, iar pentru ca in presa au aparut articole cu privire la eventuale nereguli, l-am intrebat daca sumele de bani proveneau din fondurile aferente desfasurarii Galei Bute. Mi-a spus ca nu, ca sunt bani obtinuti din activitatea firmei respective", a declarat Tudosie.Martorul a declarat ca l-a pus in legatura pe Obreja cu Iurie Ceban. "Din cate am inteles de la Ceban, s-au derulat mai multe sume, in jur de 2 milioane de lei. In concret s-au semnat contracte intre firma lui Ceban si firma lui Obreja. S-au inregistrat contractele, s-au derulat contractele, s-au incasat banii, s-au facut plati prin banca, s-au scos banii numerar din banca etc.", a mai explicat Tudosie Sinica. La discutiile pe care le avea cu Ceban, niciodata nu ar fi fost alti martori.De la Rudel Obreja ar fi aflat ca acesta ar fi platit un comision de 9% din sumele pe care le-ar fi tranzactionat prin intermediul lui Iurie Ceban."Pentru orice tranzactie percepea un comision", a spus Tudosie Sinica. "9% era tariful universal al lui Ceban, el lucra mereu cu comisionul asta. Era comisionul general pe care-l incasa. Asta era practica lui", a tinut sa precizeze martorul.Legatura dintre Iurie Ceban si Rudel Obreja ar fi facut-o foarte usor, le-a dat numerele de telefon pentru a stabili detaliile. "Pentru aceasta intermediere n-am primit nimic", a explicat martorul.Tudosie Sinica a spus ca Iurie Ceban este in prezent undeva in Rusia, "bine, nu este confirmat 100%, anterior a fost in Republica Moldova." El a explicat ca n-a mai vorbit cu acesta din 2013.Martorul a spus ca si el a facut "afaceri" cu Iurie Ceban, fapte pentru care a fost condamnat pentru evaziune fiscala. "Mi-am luat tainul, am platit prejudiciul. Eu nu am fugit", s-a mandrit cu gestul sau Tudosie Sinica.El a explicat cum functionau afacerile cu Iurie Ceban."Se incheiau contracte de consultanta intre cele doua companii. Se emiteau facturile pentru plata serviciilor prestate. Precizez ca aproximativ 10% din contracte erau servicii reale. Restul erau fictive. Ceban imi aducea factura, care parcurgea tot circuitul contabil, apoi urma plata. Se facea plata catre firma lui Iurie Ceban, acesta scotea banii din banca si ii aducea la firma noastra.In afara de Iurie Ceban, mai era o fata Galina, din firma lui, care locuia cu el, care mai ridica banii de la banca", a declarat Tudosie.In timpul audierii, Rudel Obreja a incercat sa puna mai multe intrebari martorului, privind firma Nei Guard si daca Tudosie Sinica a mai primit comisioane."Eu am cerut instantei sa fie adus in tara Iurie Ceban sau sa se faca o comisie rogatorie in Rusia pentru audierea acestuia", a spus Rudel Obreja.Procesul continua la Inalta Curte, detalii aici: