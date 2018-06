Eugen Tomac spera ca Elenei Udrea sa i se faca dreptate

Ziare.

com

"Ca om care am cunoscut-o bine, pentru ca am lucrat cu Elena Udrea la inceputul formarii acestui partid, eu regret aceasta decizie pentru ca un om care se afla intr-o situatie atat de delicata in care se afla doamna Udrea nu poti decat sa compatimesti aceasta situatie delicata prin care trece. Nu am vazut decizia. Am aflat acum ca exista aceasta decizie dureroasa, sper sa i se faca dreptate", a afirmat Tomac, intrebat in legatura cu decizia instantei.El a spus ca mai exista instante la care poate apela Elena Udrea."E o declaratie in nume personal si mai exista instante la care poate apela si sper sa aiba puterea sa duca aceasta lupta. Nu comentez deciziile instantei. Cred ca uman trebui sa empatizam cu un om care se afla in asemenea dificultate si ii uram din suflet sa aiba puterea sa duca mai departe aceasta lupta pentru a-si demonstra nevinovatia. In calitate de fosti colegi, nu putem decat sa regretam profund ca se afla intr-o situatie atat de delicata", a mai spus Tomac.Inalta Curte de Casatie si Justitie a condamnat-o definitiv, marti, pe Elena Udrea la sase ani de inchisoare in dosarul "Gala Bute" pentru luare de mita si abuz in serviciu.