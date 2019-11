Incepe judecata in dosarul Hidroelectrica: Magistratii constata legalitatea rechizitorului impotriva Elenei Udrea si lui Dan Andronic

Acuzatiile DNA

"Constata competenta si legalitatea sesizarii instantei, precum si legalitatea efectuarii actelor si a administrarii probelor in faza de urmarire penala si dispune inceperea judecatii," se arata in minuta judecatorilor, potrivit portalului instantelor. Acest dosar a fost retrimis in judecata in iunie 2019, dupa ce procurorii DNA au reinstrumentat ancheta din care, anterior, in camera preliminara, judecatorii Inaltei Curti au anulat o parte din probele aflate in dosar."In etapa procesuala a camerei preliminare, prin incheierea din data de 11 februarie 2019, judecatorii din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie au dispus anularea unor probe (emailuri) si indepartarea lor de la dosar.In consecinta, procurorii anticoruptie au solicitat restituirea cauzei in vederea readministrarii probelor anulate, lucru pe care l-au si facut in contextul efectuarii unei perchezitii informatice", anunta procurorii DNA.In acest dosar, Elena Udrea este acuzata ca a cerut 5 milioane de dolari - din care a primit 3,8 milioane - de la afaceristul Bogdan Buzaianu, pentru ca in schimb sa intervina pentru mentinerea contractului intre Hidrolectrica si firma acestuia.In ceea ce il priveste pe Dan Andronic, procurorii spun ca la audieri acesta a facut afirmatii mincinoase.- Nu a avut cunostinta ca Elena Udrea este beneficiara reala a unei creante care i-ar fi permis acesteia sa controleze societatea media, sa dobandeasca parti sociale si sa se implice in politica editoriala a unui cotidian detinut de aceasta societate;- Ii comunica Elenei Udrea date privind situatia financiara a cotidianului detinut de societatea media si indicatori de performanta doar pentru a se lauda, pentru a o incunostinta ca publicatiei ii "merge bine";- Nu i-a cerut Elenei Udrea acordul pentru a publica anumite articole, ci doar s-a consultat cu aceasta pentru a "verifica veridicitatea" informatiilor obtinute.I.S.