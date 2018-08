Cat de disperata e Elena Udrea

Ziare.

Despre realizarea jurnalistica a celor de la "Viva!" nu cred ca mai sunt multe de spus in plus fata de ceea ce s-a spus deja. Trebuie sa fii ori analfabet functional ori complet ticalos pentru a spune ca o infractoare condamnata care fuge de justitie traieste in exil ca un politician indezirabil si neingenuncheat.Dar nu cred ca asta intereseaza "Viva!". Revista, decazuta dupa plecarea din fruntea ei a Cristinei Stanciulescu, a prins un os de ros si il roade pana la maduva. A dat lovitura cu pozele acestea despre careProbabil ca daca povestea era corect spusa, despre o infractoare condamnata pentru coruptie , care fuge de puscarie prin orice mijloc, poate inclusiv folosindu-se de un, inca presupus, copil, efectul era cu mult mai redus.Dar ca sa existe vanzari lumea trebuie sa vorbeasca, de bine sau de rau, nu conteaza. Si ca sa vorbeasca, trebuie sa fie facuta sa vorbeasca prin orice mijloc, indiferent cat de cinic.Probabilitatea sa poata reveni in Romania prea curand e mica. Indiferent cat va schilodi PSD legile penale, ea are totusi o condamnare definitiva care nu poate fi inlaturata decat prin revizuire, una pentru care sansele sunt infime cat timp doua instante succesive au considerat ca Udrea merita 6 ani de puscarie, ceea ce reflecta o vinovatie grava.Da, poate fi o modalitate sa inchida gurile celor care se indoiau de sarcina ei, desi cat timp nimeni nu a vazut-o efectiv gravida si avem doar niste poze trimise de ea, gradul de certitudine nu poate sa fie 100%.De ce nu s-a dus echipa "Viva!" acolo? N-avea Ringier banii necesari daca isi dorea cu adevarat acest proiect? Oare? Dar chiar si atunci cand echipa nu se deplaseaza, ea participa in timp real la shooting, prin skype, verifica in timp real fiecare poza, din indicatii, cere anumite lucruri. Asa lucreaza o revista profi.Sigur ca, teoretic, veridicitatea pozelor poate sa fie verificata si trucajele se vad pe echipamente profesioniste, dar e oare de crezut in buna credinta a "Viva!" ca a facut verificarea la sange? Nu stiu ce sa zic...Dar sa zicem ca pozele sunt reale si sa zicem ca ele inchid suspciunile. Nu o ajuta cu nimic. Daca intr-adevar e gravida si intr-adevar va naste, copilul va deveni cetetean costarican, ceea ce ar putea opri o eventuala extradare chiar fara efortul, cu sanse modeste de reusita, de a obtine statul de refugiat politic.In plus, un asemenea pictorial, in ipoteza ca dna Udrea chiar e gravida, mi se pare ciudat. Si vorbesc ca femeie care a trecut prin experienta sarcinii. Suportand inconvenientele firesti ale unei sarcini avansate numai de pozat, topait si suit pe tocuri nu ai chef.O sedinta foto nu dureaza cat cinci clickuri, ci ore intregi, poate o zi intreaga, incepand cu preparativele, apoi zeci, poate sute de poze in cele mai diverse pozitii si ipostaze din care in final se aleg cele mai bune. E greu si riscant in luna a 7-a, mai ales cand deja zici ca este o sarcina cu probleme.Pentru ca Elena Udrea nu poate trai fara atentia publicului. Este in mod evident dependenta de ea. Cred ca ce o apasa cel mai tare in Costa Rica nu e separarea de ceea ce reprezinta mediul ei de confort.Cel mai tare o apasa ca acolo e un nimeni, o femeie printre multe altele, care nu interseaza in mod special pe mai nimeni. Nimeni nu vorbeste despre ea, niciun paparazzo nu sta ore intregi sa o pandeasca, nu se croseteaza ore in sir la televiziune despre fiecare gest al ei, despre inaltimea tocurilor sau scurtimea rochiei.Iar acestea erau Cazuse la intelegere cu Netflix pentru un film. Doar ca, din informatiile mele, din cauza ca a simtit nevoia sa impartaseasca imediat oferta, a pierdut contractul. N-a putut sa se abtina.Asa ca eu nu m-am uitat nici cu dezgust, nici cu furie la pozele din Viva! Doar cu amuzament, mult amuzament. Pictorialul aceasta arata doar cat de disperata este Elena Udrea sa ramana in atentia publica, oricum, cu orice, numai sa ramana. Cat de dependenta este de acest drog din care nu mai primeste decat firimituri. Tot mai mici. Tot mai uscate.