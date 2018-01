CSM ia o decizie cu miza in dosarele Udrea sau Ghita: Sefa Sectiei Penale de la Inalta Curte ramane in functie inca 6 luni

Inalta Curte, semnal de alarma

Procedura de numire

Decizia vine in contextul in care, daca nu era delegata in aceasta functie, ar fi fost o problema cu judecarea unor dosare mediatizate si ar fi fost perturbata activitatea Sectiei Penale. Mirela Sorina Popescu este presedintele unuia dintre cele doua completuri de 5 judecatori de la Inalta Curte, si avea spre solutionare luni dosare cu nume grele: Elena Udrea (Gala Bute), Dan Sova, Sebastian Ghita etc.Delegarea are loc dupa ce pe 18 ianuarie Sectia pentru judecatori din CSM a decis sa amane sustinerea interviului, in vederea depunerii de catre judecator a unor inscrisuri, fara a stabili un termen. Mirela Sorina Popescu era singurul candidat pentru aceasta functie.In aceeasi zi, Colegiul de conducere al Inaltei Curti a cerut Sectiei pentru judecatori organizarea unei noi sedinte, pana la data de 24 ianuarie, pentru reinvestirea in functie a presedintelui Sectiei Penale, cand urma sa expire mandatul in curs, considerand ca "orice intarziere dupa aceasta data prejudiciaza bunul mers al activitatii Sectiei penale cu repercusiuni asupra actului de justitie".Conform dispozitiilor articolului 53 alineatul 1 din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, presedintii de sectii ai ICCJ sunt numiti de catre presedintele Romaniei, la propunerea CSM, dintre judecatorii Inaltei Curti care au functionat la aceasta instanta cel putin doi ani.Numirea in functia de presedinte de sectie a Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face pe o perioada de trei ani, cu posibilitatea reinvestirii o singura data, conform alineatului 3 al aceleiasi legi.