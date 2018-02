Elena Udrea a fost exmatriculata de la Facultatea de Teologie UPDATE

UPDATE:

Decanul Facultatii de Teologie Ortodoxa, Vasile Stanciu, a declarat, joi, ca la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala toti ceilalti 16 fosti colegi ai Elenei Udrea continua studiile."Doamna Elena Udrea a fost exmatriculata anul trecut in luna octombrie de la Facultatea de Teologie Ortodoxa pentru ca nu s-a prezentat la niciun examen la masterul de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala la care era inscrisa, iar conform procedurii s-a luat aceasta decizie. Pentru ca nu s-a prezentat la niciun exemen, ma indoiesc ca a fost si la cursuri. La masterul respectiv, restul de 16 masteranzi inscrisi continua studiile, cu exceptia doamnei Udrea", a spus Stanciu.Elena Udrea si-a exprimat regretul ca nu a putut sa termine cursurile de master, evocand lipsa timpului si a starii de spirit necesare, din cauza dosarelor penale pe care le are."Eu am ales sa fac acest masterat din pasiune, nu pentru CV, ca urmare dorinta mea este chiar sa cercetez, sa aflu lucruri, nu sa trec examenele cum isi iau altii 'doctoratele'. Cand am inceput, aveam un dosar penal in instanta, acum am trei!!!!!!, am cate 5, 6 termene pe luna, mii de pagini de citit, aparari de pregatit...aproape tot timpul meu e dedicat acestei saga penale...", a scris Elena Udrea pe pagina personala de Facebook Ea a dat asigurari ca dupa ce se termina "saga penala", va relua cursurile, dar pana atunci ramane "practicanta religioasa si la fel de interesata de credinta si influentele credintei asupra vietii noastre".Elena Udrea a anuntat in septembrie 2016 ca s-a inscris la un master de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, la Universitatea "Babes -Bolyai", cu intentia de a infiinta un Institut al Fericirii, unde sa ajute in mod gratuit oamenii sa isi rezolve problemele cu ajutorul religiei.Apoi, a participat pe 7 octombrie 2016 la primul curs de master, dezvaluind ca a avut emotii si ca s-a simtit ca in anii de facultate, ca o studenta oarecare."Am avut un prim curs de Psihologia religiilor, in cadrul masterului de Consiliere Pastorala si Asistenta Psihosociala, e interesant mai ales pentru cei care nu au facut nici psihologie, nici religie, cum sunt eu. Ma bucur ca am ales sa vin la Cluj, la Facultatea de Teologie, am intalnit oameni de la facultate, decanul, sunt oameni extraordinari, care contribuie la prestigiul universitatii. (...) Ma bucur pentru aceasta alegere, am avut ceva emotii si ma simt ca in anii de facultate. Am intrat in sala de curs, unde erau colegii din grupa de master si am avut exact emotia de acum 20 de ani, ceea ce m-a bucurat foarte mult. Ma simt ca o studenta oarecare care vine la cursuri si asteapta sa isi cunoasca profesorii, colegii", a sustinut atunci Elena Udrea.Aceasta spunea ca va veni la Cluj de cate ori vor fi cursuri pe care a ales sa le urmeze, saptamanal sau cand sunt obligatorii, iar in rest le va obtine pe mail.Pe de alta parte, Inalta Curte a amanat azi procesul Elenei Udrea, in care este acuzata de finantarea ilegala a campaniei lui Traian Basescu din 2009.