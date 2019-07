Elena Udrea a plecat din Costa Rica impreuna cu mama si fiica sa - ar fi venit in Romania

Ziare.

com

Potrivit Antena 3, Elena Udrea s-a urcat in avion alaturi de mama si de fiica sa de doar cateva luni, postul de televiziune prezentand si fotografii cu Udrea intr-un avion.Luni dimineata, acelasi post transmite pe surse ca Udrea ar fi venit in Romania.Cele trei au calatorit la clasa economic si au aterizat pe aeroportul din Frankfurt fara a se cunoaste destinatia finala.Omul de afaceri Cornel Tabacaru, rezident in Costa Rica, a precizat, intr-o interventie telefonica la Antena 3, ca in urma cu cateva zile Elena Udrea ar fi anuntat ca merge la Londra, urmand a reveni inapoi in Costa Rica, insa planul nu le includea pe mama si fiica sa.In plus, omul de afaceri a precizat ca este posibil ca planul Elenei Udrea sa se fi schimbat, intrucat din Costa Rica exista zboruri directe catre Londra.Fostul ministru al Turismului Elena Udrea a fugit din Romania in Costa Rica in februarie 2018. Ea fost retinuta, in 3 octombrie 2018, de Biroul National Interpol din Costa Rica, ulterior fiind arestate.In decembrie 2018, de Craciun, Elena Udrea a fost eliberata din inchisoare.Ea a depus o solicitare pentru obtinerea azilului in Costa Rica.Citeste si Cererea Elenei Udrea de a primi azil politic in Costa Rica a fost respinsa