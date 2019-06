Magistratii care judeca contestatia Elenei Udrea critica dur decizia CCR in cazul completurilor de 5 judecatori

Judecata, suspendata

Principiile care se opun deciziei CCR

Problema recuperarii prejudiciului

Potrivit magistratilor, decizia CCR data in acest caz "."Decizia de a sesiza CJUE in acest caz a fost luata in majoritate, de 3 magistrati din completul de 5 judecatori. Pana vine raspunsul, instanta a suspendat judecarea dosarului Gala Bute - Elena Udrea.Este vorba despre procesul in care Elena Udrea, dar si alti inculpati din dosarul Gala Bute, contesta condamnarea definitiva la 6 ani de inchisoare, in baza deciziei CCR privind completurile de 5 judecatori.In motivarea deciziei de trimitere, Inalta Curte arata ca principiul independentei judecatorului si principiul securitatii raporturilor juridice se opun stabilirii unor efecte obligatorii asupra hotararilor ramase definitive la data adoptarii deciziei Curtii Constitutionale, in lipsa unor motive serioase care sa puna la indoiala respectarea dreptului la un proces echitabil in cauzele respective.Astfel, interpretarea data de Colegiul de conducere al Inaltei Curti si transpusa inRegulamentul de organizare si functionare administrativa, necontestata si imbratisata unanim de practica judiciara, nu constituie un motiv rezonabil care sa justifice astfel de efecte.De altfel, decizia de a sesiza Curtea Constitutionala cu privire la Inalta Curte, demers facut de Camera Deputatilor, este mentionata in cadrul Raportului Comisiei catre Parlamentul European si Consiliu privind progresele inregistrate de Romania in cadrul mecanismului de cooperare si de verificare ca una din actiunile indreptate impotriva institutiilor judiciare cheie cu "", prezinta faptele Inalta Curte."In opinia instantei nationale, dreptului Uniunii se opune obligativitatii efectelor unei decizii a unui organ jurisdictional, fie si Curte Constitutionala, care inlatura competenta instantei nationale de a aprecia asupra incidentei principiului aplicarii prioritare", conchide instanta.Instanta cere CJUE sa judece acest caz in procedura accelerata."Urgenta este justificata, pe de o parte, prin aceea ca se impune clarificarea intr-un termen scurt a situatiei juridice a persoanelor condamnate in cauza si, pe de alta parte, in considerarea faptului ca", motiveaza judecatorii.