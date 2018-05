Reactia Netflix dupa ce Elena Udrea a sustinut ca i s-a propus un serial despre viata ei si un contract de milioane

Ziare.

Netflix a negat aceasta informatie, intr-un scurt comentariu facut pentru Adevarul . "Nu stim nimic despre vreun proiect cu Elena Udrea", au transmis cei de la Netflix.Aceasta reactie vine la scurt timp dupa ce Elena Udrea, aflata in Costa Risca, a declarat ca Netflix i-a propus realizarea unui serial despre viata sa, in urma caruia ar fi devenit "milionara in dolari"."Apropo, am avut, am o propunere de la Netflix. Sa fac un serial. Am primit propunerea cand eram in Romania, dar acum li se pare si mai interesant ca sunt aici (Costa Rica - n.red.) . Daca se finalizeaza discutiile, se va face. A venit o doamna la mine de la Londra sa discute. Mi s-a parut foarte interesant", a spus Udrea pentru Gazeta Sporturilor.Pe de alta parte, Udrea a sustinut ca interviul a fost publicat fara acceptul sau. Cei de la Gazeta Sporturilor au raspuns cu o inregistrare in care Udrea parea ca isi da acceptul pentru publicare, la finalul discutiei.Amintim ca Elena Udrea este refugiata in Costa Rica, urmand sa afle pe 5 iunie decizia definitiva in dosarul "Gala Bute", in care a fost condamnata, in prima instanta, la sase ani de inchisoare pentru luare de mita si abuz in serviciu.C.S.