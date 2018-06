Rudel Obreja se preda la politie: O felicit pe doamna Udrea, ca nu a ajuns la inchisoare

Nu-mi este teama de nimic, nici macar de Dumnezeu

Foto: Realitatea TV

Ziare.

com

Declaratia a fost facuta in momentul in care fostul boxer iesea din casa cu valizele pentru a se preda politistilor."Eu am fost plecat din tara, m-am intors in tara. Aici este viata mea, este tara mea. Voi face in continuare pentru tara. Eu am facut multe pentru tara asta", a raspuns Obreja, cand a fost intrebat de ce nu a plecat din tara."O felicit pe doamna Udrea ca nu a ajuns la inchisoare. Dansa a putut face asta, eu nu am putut. Nu am resentimente fata de nimeni din dosar", a tinut sa precizeze Obreja."Sunt un luptator, sunt un om demn, voi lupta in continuare. Nu va fi o finala aici. Dreptate se va face.. Sunt un om credincios, Dumnezeu nu face rau", a explicat fostul boxer.Obreja sustine ca impreuna cu avocatii sai va contesta decizia definitiva si a aratat ca sunt ridicate mai multe exceptii in acest caz. "Acest dosar a fost un dosar la comanda", "sunt o multime de enormitati in acest dosar", a spus acesta.