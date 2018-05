Basescu sustine ca are un document secret SRI despre cazul Gala Bute-Elena Udrea, in care Inalta Curte da verdictul final pe 23 mai

Declaratia lui Traian Basescu

Inalta Curte se va pronunta definitiv pe 23 mai in procesul Gala Bute-Elena Udrea.Fostul presedinte sustine ca documentul, care vizeaza dosarul Gala Bute, in care a fost condamnata in prima instanta Elena Udrea, va fi transmis Comisiei de Control SRI, Inspectiei Judiciare si presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Basescu spune ca mecanismul folosit arata cum "se ajungea" la politicieni."Asta probeaza de data aceasta un sistem. Ii prinzi si pe mituitor si pe cei mituiti si pentru a scapa dau un nume de om politic important. Documentul vizeaza Gala Bute. Cei mentionati in document ori au fost disjunsi ori denuntatori dupa ce au dat si 8 declaratii", a afirmat senatorul PMP, citat de Mediafax. Traian Basescu a afirmat, in plenul Senatului, ca a luat decizia de a face publice informatiile, dupa datele aparute marti legate de raspunsul DNA referitor la implicarea SRI intr-un dosar penal. Desi nu a dat numele dosarului, din declaratii reiese ca este vorba de adresa din dosarul lui Liviu Dragnea."Este un document strict secret al UM 0198 SRI din 9.11.2011 care mi-a parvenit acum cateva luni si nu l-as fi facut public daca nu vedeam minciuna din adresa DNA catre ICCJ. Nu citesc mult, va spun ca documentul vorbeste de oameni care se afla intr-un dosar penal care au savarsit infractiuni, dar despre care DNA nu spune mare lucru si, pentru a fi concludent, va citesc cateva pasaje:. Ce intelegem este ca protocolul a functionat din plin si a existat un plan de cooperare intre SRI si DNA", a declarat fostul presedinte Traian Basescu in plenul Senatului.Fostul presedinte a mai spus ca la finalul documentului se vorbeste si despre beneficiarii informatiilor."Finalul documentului spune in conformitateAcest document strict secret arata ca protocolul dintre Parchetul de pe langa Inalta Curte si SRI a functionat din plin, s-a intocmit un plan de actiune si informatiile care au fost transmise DNA nu au fost destinate si avocatului si inculpatilor", a mai spus Basescu.Ulterior, intr-o conferinta de presa, fostul presedinte al Romaniei a declarat ca a primit documentul la sediul de partid, intr-un plic."L-am primit intr-un plic la partid (documentul - n.red.) . Va spun care a fost declansatorul, dar am vazut continutul unei raspuns de la DNA si mi-am dat seama ca se minte. Nici in ceasul al doisprezecelea nu vrem sa eliminam aceasta cardasie DNA-SRI. (...), intr-un mod greu de explicat, dar asta este realitatea. Probabil stiind ca sunt interesat de dosarul Gala Bute, cineva a tinut sa mi-l transmita. Documentul se refera la operatiunea Bujorul. (...)Informatiile din acest document nu s-au aflat la dosarul cauzei, deci nici avocatii, nici inculpatii n-au avut cunostinta despre document. Acest document informeaza ca sunt niste infractiuni. Un domn care da mita, altul care primeste si face trafic de influenta in Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. Nici un cuvant despre ministru.El indica si directorii din minister care au beneficiat de mita si care au pus pe roate niste plati. Rezultatul de azi e ca toti cei nominalizati au devenit din oameni care incalca legea denuntatori, drept pentru care beneficiarii de mita au fost condamnati cu suspendare. Singurul care a fost denuntat de cei prezentati a comite infractiuni a fost ministrul si el a fost consistent condamnat la instanta de fond", a spus Traian Basescu.La ultimul termen de judecata din dosarul Elena Udrea-Gala Bute, DNA a raspuns solicitarii instantei supreme referitoare la implicarea SRI in dosarul Gala Bute, mentionand ca, pe parcursul urmaririi penale, a cerut SRI sprijin pentru punerea in executare a mandatelor de supraveghere, o expertiza si declasificarea unor interceptari pe mandate de siguranta nationala.In dosarul Gala Bute, Elena Udrea a fost condamnata, in prima instanta, in martie 2017, la sase ani de inchisoare pentru mai multe fapte. In acelasi dosar, fostul consilier al Elenei Udrea, Stefan Lungu, a fost condamnat la un an si sase luni de inchisoare cu suspendare, iar fostul director al Companiei Nationale de Investitii, Ana Maria Topoliceanu, a fost condamnata la trei ani de inchisoare cu suspendare.Tudor Breazu a fost condamnat la trei ani de inchisoare cu executare pentru complicitate la luare de mita, Dragos Botoroaga la doi ani si sase luni de inchisoare cu suspendare, in timp ce fostul secretar general in MDRT, Gheorghe Nastasia, a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu suspendare pentru luare de mita.