Judecatorul Elenei Udrea, nemultumit ca avocatul a lasat-o balta dupa 5 ani: Poate fi un abuz de drept!

Dosar trenat din iulie 2017

Ziare.

com

Este vorba de cazul in care Elena Udrea este judecata alaturi de Ioana Basescu, fiica fostului presedinte al Romaniei, si de afaceristul Dan Andronic.Motivul: avocatul Alexandru Chiciu, care o apara pe Elena Udrea, a reziliat aseara contractul cu aceasta. Asa ca fostul ministru a cerut un nou termen pentru pregatirea apararii, adica in care sa-si angajeze un avocat.Desi cazul este pe rolul instantei de judecata din iulie 2017, procesul a stat multa vreme in faza de Camera Preliminara, iar ulterior a fost amanat din motive procedurale. In timpul verii, judecatorul caruia i-a fost repartizat initial cazul, Antoneta Nedelcu, s-a pensionat. Dosarul a fost repartizat magistratului Claudia Jderu."Apare aproape ca un abuz de drept in faza aceasta a procesului," a afirmat Claudia Jderu, cand a auzit cererea de amanare."Sunt convinsa ca stiti ca domnul avocat cunoaste ca rezilierea cu o zi inainte poate fi un abuz de drept. Inteleg ca nu s-a mai intamplat si nu se va intampla.Este adevarat ca si protestul magistratilor a dus la amanarea cauzei. Dar avem martori de audiat si unul dintre ei vine a treia oara," spune judecatorul.Potrivit portalului instantelor , procesul a fost amanat la ultimile doua termene, 28 ianuarie si 11 februarie, avand in vedere hotararea Adunarii Generala a Judecatorilor din data de 6 februarie 2020, prin care Curtea de Apel Bucuresti a decis cu majoritate suspendarea activitatii pana la decizia CCR privind pensiile speciale."Imi cer scuze, discutiile vizau exact ce urma sa se intample astazi in sedinta," si-a aratat regretul Udrea.Judecatorul a amanat cauza pentru 24 martie: "Ne cerem scuze martorilor. Rugamintea e pentru martori sa se mai prezinte o data, pe 24 martie. Asiguram decontarea transportului si a zilei de munca".