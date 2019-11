Procesul Elena Udrea - campania lui Basescu: Un fost consilier prezidential povesteste un episod inedit, cu un plic cu bani

Povestea plicului cu bani

Este vorba de fostul consilier prezidential Cristian Hrituc si doi administratori de firme. Prezenta in sala de judecata, Elena Udrea a tinut sa puna personal intrebari unuia dintre martori.Procesul continua pe 10 decembrie, cand sunt citati sapte martori, doi dintre acestia cu mandat de aducere.Cristian Hrituc, fost consilier de stat al presedintelui Traian Basescu, si-a mentinut marti toate declaratiile date la DNA. Potrivit acestuia, el era responsabil de organizarea evenimentelor in timpul campaniei electorale din 2019 a lui Traian Basescu.," spune Hrituc.Potrivit acestuia, campania a fost pregatita de doua echipe, una a conducerii din sediul PDL din Modrogan si una a presedintelui, cu sediul in Centrul Vechi al Capitalei."Doamna Udrea era seful informal, aceasta coordona activitatea de la sediul din Centrul Vechi, ea avand cea mai mare pozitie din punct de vedere politic din echipa.Doamna Udrea coordona o mare parte din activitatea personalului de la sediul din Centrul Vechi. Aceasta nu era cea care decidea de una singura, de vreme ce lucrurile trebuiau sa fie convenite cu echipa din Aleea Modrogan," explica Hrituc.Fostul consilier prezidential a povestit un episod inedit, privind plata unui prestator de servicii, caruia i-ar fi dat un plic in care banuia ca sunt bani."Il cunosc pe Catalin Bancila, stiu ca avea o firma de panotaj si ca a prestat servicii prin intermediul acestei firme in cadrul campaniei electorale.Stiu ca au existat intarzieri la plata,Nu cunosc despre ce suma era vorba. Banuiesc ca in plic se aflau bani."Hrituc sustine ca nu cunoaste care este sursa banilor din plic.Procurorul DNA l-a intrebat pe martor care erau sursele de finantare din campania electorala.," precizeaza Hrituc."Membrii de partid cu functii de conducere aveau obligatia, stipulata in regulamentul de organizare interna, sa sprijine financiar campania electorala. Membrii fara functii de conducere nu aveau o obligatie similara," conchide Hrituc.