Procesul Udrea-Andronic-Basescu se amana pana in septembrie, din cauza ca judecatorul se pensioneaza

Judecatorul se va pensiona si cauza va fi judecata de un alt complet pe 12 septembrie."Judecatorul de caz ne-a anuntat astazi (joi - n.red.) ca se va pensiona. Nu s-a mai efectuat niciun act de judecata, pentru ca, daca se va pensiona, in cauza va intra un alt judecator.Pentru a evita sa se ia de la inceput efectuarea unor acte de judecata de noul judecator, astazi (joi - n.red.) s-a acordat un termen in luna septembrie, tocmai pentru ca judecatorul care va prelua dosarul sa se pronunte pe toate chestiunile ce tin de desfasurarea acestui proces", a declarat Vasile Plesa, avocatul lui Gheorghe Nastasia, inculpat si el in aceasta cauza.La termenul de joi erau asteptate raspunsurile DNA si SRI, in ceea ce priveste colaborarea celor doua structuri in instrumentarea cauzei.Avocatul lui Nastasia a precizat ca raspunsurile DNA si SRI sunt in asteptare.Totodata, acesta a mai spus ca, in incheierea de la termenul trecut, prin adresa ce i-a fost inaintata, SRI trebuie sa dea un raspuns, tocmai pentru ca informatiile oferite de catre SRI si DNA pana in prezent sunt contradictorii.Potrivit acestuia, DNA recunostea efectuarea unor acte de urmarire penala si colaborarea cu SRI, iar SRI, spre deosebire de alte dosare, nu ofera nicio informatie."Prin adresa SRI nu se recunoaste oarecum ca s-a lucrat in acest dosar, in sensul in care ar fi intervenit ca organ de urmarire penala in acest dosar. Trebuia lamurit printr-o adresa care ar fi trebuit sa vina la acest termen, printr-un raspuns al SRI", a precizat acesta.In ceea ce priveste posibilitatea ca Elena Udrea sa scape, prin intervenirea prescriptiei raspunderii penale, avocatul a mai spus ca "problema prescriptiei raspunderii penale este una de competenta judecatorului, modul in care instanta va aprecia ca a intervenit termenul de prescriptie, si fac referire aici la termenul general de prescriptie, e o chestiune pe care noi o discutam in multe dosare, tocmai ca urmare a deciziei CCR, care a constatat ca prevederile art. 155 NCP, care arata ca termenul de prescriptie se intrerupe prin orice act de urmarire penala, e neconstitutional.Textul ar fi trebuit modificat, cu orice act de urmarire penala care a fost comunicat suspectului sau inculpatului. Nu s-a realizat acest lucru pana in prezent. Pozitia avocatilor in general este ca, nefacandu-se adaptarea textului de lege la 45 de zile de la comunicarea deciziei CCR, in Monitorul Oficial, si acest lucru s-a intamplat in luna a cincea a anului trecut, textul de lege privind prescriptia speciala a raspunderii penale practic nu mai opereaza".Procurorii DNA i-au trimis in judecata in 2017, pe Elena Udrea, la data faptelor ministru al Dezvoltarii, pentru instigare la luare de mita, spalare a banilor, pe Gheorghe Nastasia, la data faptei secretar general al Ministerului Dezvoltarii, pentru luare de mita, pe Victor Tarhon, la data faptei presedintele CJ Tulcea, tot pentru luare de mita, pe Ioana Basescu, notar public, fiica presedintelui Romaniei in functie la acel moment, pentru instigare la delapidare, instigare la spalarea banilor, pe Silviu Wagner, la data faptei director general al unei societati comerciale cu capital majoritar de stat, pentru delapidare si pe Dan Andronic, pentru marturie mincinoasa si favorizarea faptuitorului."In cursul anului 2009, in contextul campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale, au fost colectate sume de bani provenite din infractiuni de coruptie, delapidare si evaziune fiscala care au fost folosite, ulterior, pentru plata unor servicii prestate in campania electorala.Legatura dintre persoanele care obtineau banii pe cale nelegala si prestatorii de servicii legate de campanie era realizata de inculpata Udrea Elena Gabriela. Aceasta conducea un staff de campanie informal al unuia dintre candidati si, din aceasta pozitie, coordona atat achizitiile de servicii de campanie, cat si persoanele care au actionat ca intermediari pentru platile realizate, astfel incat sumele de bani sa ajunga la societatile prestatoare", arata DNA intr-un comunicat de presa.Procurorii spun ca remiterea foloaselor infractionale a fost ascunsa prin contracte fictive incheiate cu firme care prestau in realitate servicii in cadrul campaniei electorale, respectiv publicitate stradala, tiparire de afise, reclame publicate in mass media, realizarea unor pagini de internet, monitorizarea presei, organizarea de spectacole si prestarea de servicii de consultanta.Elena Udrea este acuzata ca, in perioada octombrie - noiembrie 2009, l-a determinat pe Gheoghe Nastasia sa ceara si sa primeasca suma de aproape un milion de lei de la un om de afaceri, in schimbul asigurarii platii unor contracte pe care societatea respectiva le avea in derulare.Contractele, in valoare de aproape 50 de milioane de euro, fusesera incheiate cu autoritati locale finantate de Ministerul Turismului privind construirea de domenii schiabile si telegondole, in cadrul programului "Schi in Romania"."Udrea Elena Gabriela i-a indicat inculpatului Nastasia Gheorghe atat suma pe care urma sa o solicite de la reprezentantul societatii comerciale in schimbul asigurarii finantarii ce urma sa fie aprobata de catre minister in contul unor lucrari deja executate de societate, cat si denumirea firmei catre care urma sa se realizeze plata foloaselor pretinse (a mitei).In perioada 27 noiembrie - 21 decembrie 2009, omul de afaceri a virat in contul firmei indicate, in doua transe, suma de 918.864 lei, in baza unui contract fictiv ce avea ca obiect prestarea unor servicii de publicitate, desi societatile administrate de omul de afaceri nu aveau nevoie de o campanie nationala de publicitate pentru promovarea unor proiecte locale", arata DNA.In realitate, insa, banii ar fi fost folositi pentru plata unor servicii de publicitate stradala pentru campania electorala a unuia dintre candidati.