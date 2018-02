Un fost consilier al lui Basescu a dat declaratii inedite la DNA despre ferma Elenei Udrea: Voia sa cumpere 1.000 de hectare

Cine erau intermediarii locali

Banii, transferati in cont

De ce s-a oprit din intermediere

Administratorul, coleg in "Gala Bute"

Voia sa vanda afacerea in 2016

Ziare.

com

Inspirata de Traian Basescu, Elena Udrea s-a apucat de agricultura incepand din 2013. A cumparat 40 de hectare in judetul Calarasi, cu ajutorul lui Adrian Radulescu, care pe atunci era consilier prezidential."Nu am mai fost de acord sa continui aceasta activitate, deoarece nu mi s-a parut normal ca in calitatea pe care o aveam sa ma ocup de intermedieri de terenuri", a aratat un iz de incompatibilitate fostul consilier prezidential.Marturia lui Adrian Radulescu este in volumele de urmarire penala aflate pe masa magistratului de la Curtea de Apel Bucuresti, care trebuie sa solutioneze speta legata de finantarea campaniei electorale prezidentiale din anul 2009. Este vorba de cazul in care sunt judecati Elena Udrea, Ioana Basescu si Dan Andronic.Dosarul a iesit din faza de Camera Preliminara si este in faza publica de judecata. Declaratia lui Adrian Radulescu este singura marturie a unui martor din acest dosar care priveste investitia in agricultura facuta de Elena Udrea. Procurorii voiau sa verifice traseul unor sume de bani.Adrian Radulescu a declarat ca o cunoaste pe Elena Udrea din primavara anului 2013, cand fostul ministru al Dezvoltarii i-ar fi spus sa faca parte din echipa ei de campanie pentru alegerile de presedinte PDL.Radulescu a fost si unul dintre sustinatorii declarati ai motiunii Elena Udrea la sefia PDL. El a devenit deputat de Neamt in septembrie 2011, intr-un colegiu ramas vacant in urma mortii lui Victor Surdu, iar in 2012 a candidat fara succes pentru un fotoliu de senator.Pe 1 aprilie 2013, a fost numit consilier prezidential de Traian Basescu."In toamna anului 2013, dupa ce Traian Basescu a cumparat o suprafata de teren agricol in comuna Nana, Udrea Elena mi-a cerut sa o ajut sa cumpere la randul sau teren agricol in zona. Precizez ca tranzactia de la Nana se realizase cu intermediarea a doi agricultori care se ocupau cu vanzarea de terenuri, Cosmin Belcea si prietenul acestuia, carora eu le facusem cunostinta cu Elena Udrea", a explicat Adrian Radulescu.Ulterior, Elena Udrea le-ar fi cerut celor doi sa caute si alte suprafete de teren agricol pentru ea, urmand ca traseul banilor sa se realizeze prin intermediul lui Adrian Radulescu."Astfel, Udrea Elena mi-a transferat in cont o suma totala de aproximativ 250.000 de euro prin doua transferuri, din contul ei deschis la Banca Transilvania in contul deschis de mine la aceeasi banca.Eu retrageam din cont diferite sume, care imi erau indicate de cei doi intermediari, si le dadeam acestora cu acordul prealabil al Elenei Udrea", a explicat Adrian Radulescu."De obicei, ridicam sume de aproximativ 20-50.000 euro si le dadeam treptat intermediarilor, in functie de suprafetele pe care acestia le identificau. Stiu ca acestia cumparau uneori terenurile pe numele lor si le revindeau catre Elena Udrea, iar alteori le luau direct pe numele acesteia, in baza unei procurori", si-a completat declaratia Radulescu."Dupa un timp, eu nu am mai fost de acord sa continui aceasta activitate, deoarece nu mi s-a parut normal ca, in calitatea pe care o aveam, sa ma ocup de intermedieri de terenuri. Eu am vrut sa o ajut in prima etapa, pentru ca nu-i cunostea pe intermediari si nu avea incredere in ei, dar nu eram dispus sa ma ocup nemijlocit de aceste operatiuni", a mai spus Adrian Radulescu.Fostul consilier prezidential a explicat ca i-a cominicat Elenei Udrea decizia sa si ca i-ar fi restituit in numerar sumele pe care le retrasese din cont si pe care nu apucase sa le predea celor doi intermediari."Nu-mi amintesc cat reprezenta aceasta suma, cred ca aceste lucruri s-au intamplat la sfarsitul anului 2013, la cateva zile dupa ultima retragere de numerar. Ulterior, la 1 februarie 2014, am fost revocat din functia de consilier", a tinut sa precizeze Adrian Radulescu.Potrivit fostului consilier prezidential, de achizitia de terenuri la Nana s-ar fi ocupat in contiuare Tudor Breazu. Acesta este administratorul fermei Elenei Udrea, judecat alaturi de fostul ministru in dosarul "Gala Bute"."Stiu ca Elena Udrea urmarea sa achizitioneze aproximativ 1.000 de hectare de teren agricol comasate, dar acest lucru era extrem de dificil si din cate stiu nu a reusit sa cumpere decat cateva zeci de hectare in judetul Calarasi in zona Gurbanesti-Nana-Fundulea", a mai declarat Adrian Radulescu.Fostul consilier arata ca banii pe care i-a primit de la Elena Udrea fie i-a predat intermediarilor pentru achizitia de teren, fie i-a restituit acesteia: "Nu am oprit niciun cent"."Cand retrageam sumele din cont, dadeam declaratii la banca cu privire la destinatia acestora. In aceste declaratii aratam ca banii sunt pentru achizitia de teren. Pentru a justifica primirea sumei in cont, cred ca am incheiat un contract de imprumut cu Elena Udrea, care este depus la banca", si-a incheiat declaratia Adrian Radulescu.Elena Udrea declara in 2016 ca afacerea in agricultura a mers foarte prost. "Nu stiu, eu le-am dat in arenda pentru ca sunt risipite cate un hectar, cate doua prin tot judetul si le-am dat in arenda si nu stiu ce fac cei care le-au arendat.Pai, era de succes daca as fi continuat sa achizitionez teren, sa am mai mult, asa pe patruzeci de hectare imprastiate intr-un judet intreg, complicat."Ar vrea sa renunte la tot, dar nu poate din cauza problemelor penale. "Nu pot sa le vand, ca sunt sub sechestru, ca le-as vinde pentru ca e greu. Agricultura faci, nu stiu, daca cultivi macar o suta de hectare, dar asa...", explica Elena Udrea.