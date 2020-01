Michel Platini a revenit in fotbal - oficial

Ziare.

com

"Tinand cont de experienta sa, de cunostintele sale si de functiile pe care le-a ocupat, el este un personaj important, care va fi ascultat la cel mai inalt nivel", a declarat presedintele FIFPro, confirmand o informatie publicata de cotidianul L'Equipe."Il cunosc din 1972! Si cum era liber, acest lucru a facilitat colaborarea noastra. Atat timp cat este benevol si el nu ocupa o functie electiva, nimic nu ne impiedica sa lucram impreuna", a adaugat Philippe Piat.Philippe Piat spera ca influenta fostului mare jucator ii va permite sa avanseze in mai multe dosare, intre care "conventia colectiva europeana, calendarele etc".In varsta de 64 ani, Platini a fost ales presedinte al UEFA in 2007 si a fost suspendat in octombrie 2015 de Comisia de Etica a FIFA, pentru plata controversata de 2 milioane franci elvetieni primita de la presedintele FIFA, Sepp Blatter, in schimbul activitatii lui de consilier.Suspendarea fostului castigator al Balonului de Aur a expirat pe 6 octombrie anul trecut.