Argentina, invitata sa joace in competitiile europene? Iata raspunsul dat de UEFA

Informatiile respective au aparut dupa scandalul declansat de Messi si colegii sai din nationala "albiceleste", in urma infrangerii suferite in fata Braziliei, in semifinalele turneului Copa America.Postul de televiziune Fox Sports Argentina a precizat ca Federatia de la Buenos Aires ar fi primit o oferta din partea UEFA pentru ca nationala Argentinei sa evolueze in Liga Natiunilor din Europa."Nu exista niciun adevar in sugestia ca Argentina a fost invitata sa participe la competitiile UEFA sau sa devina membru UEFA", a precizat forul fotbalistic european intr-un comunicat, citat de EFE."UEFA nu a intrat niciodata in discutii pe aceasta tema si nici nu o va face vreodata. Totusi, in spiritul prieteniei si al camaraderiei, si ca o organizatie incluziva, UEFA va invita desigur Argentina in calitate de oaspete special, sa urmareasca orice competitie UEFA, oricand", se mai arata in comunicat.Starul selectionatei Argentinei, Lionel Messi, a refuzat sa participe, sambata, la ceremonia de atribuire a medaliilor dupa victoria echipei sale in meciul pentru locul al treilea la Copa America, acuzand "coruptia" din cadrul Confederatiei sud-americane de fotbal.La Copa America 2019 au participat si doua invitate din afara continentului sud-american, selectionatele Japoniei si Qatarului, ultima fiind campioana en titre a Asiei.