Ce scrie site-ul UEFA dupa victoria Romaniei din Malta

Ziare.

com

Cei de la UEFA remarca faptul ca "tricolorii" au egalat Suedia in clasamentul Grupei F, dar si golurile marcate de tanarul George Puscas."Romania a egalat Suedia, ambele avand sapte puncte, dupa ce a preluat conducerea rapid in deplasarea din Malta prin golul lui George Puscas. Acelasi Puscas a lovit apoi bara si a reusit "dubla" nu cu mult inainte ca Alexandru Chipciu sa inscrie pentru 3-0 cu un lob din afara careului. Chipciu a fost eliminat mai tarziu, insa Dennis Man a marcat al patrulea gol in minutul 91", noteaza sursa citata.Echipa nationala a Romaniei s-a impus fara emotii in deplasarea cu Malta, scor 4-0, intr-un meci din grupa F a preliminariilor pentru EURO 2020.A fost o partida dominata in totalitate de echipa noastra, una schimbata radical fata de cea folosita in Norvegia dupa ce Cosmin Contra a facut sapte schimbari si le-a dat credit jucatorilor mai tineri.In urma acestui rezultat, Romania urca pe locul 2 in grupa F, cu 7 puncte, la egalitate cu Suedia si la cinci puncte in spatele Spaniei.Echipa noastra va disputa urmatorul meci pe 5 septembrie, cand va primi vizita Spaniei pe National Arena.M.D.