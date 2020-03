Champions Leagus si Europa League, suspendate de UEFA

Ziare.

Astfel, cele doua competitii, intrerupte initial pentru o saptamana, nu se vor relua pana cand nu va inceta pandemia de coronavirus, scrie L'Equipe Vezi si: UEFA a amanat Campionatul European - oficial Cele doua competitii europene se afla la faza optimilor de finala.Finala Ligii Campionilor a fost programata pentru 27 iunie (in loc de 30 mai), in timp ce finala Europa League se va disputa la 24 iunie (in loc de 27 mai).Forul european a anuntat, totodata, crearea a doua grupuri de lucru. Primul se va ocupa cu calendarul meciurilor, in timp ce cel de-al doilea va raspunde de consecintele economice ale acestor decizii.UEFA va avea o videoconferinta in aceasta dupa-amiaza cu cele 55 de federatii europene pentru a le informa de aceste decizii.Spre seara, Comitetul Executiv al UEFA va valida toate deciziile luate astazi.I.G.