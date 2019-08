Decizie istorica luata de UEFA: Preturile biletelor pentru meciurile din Champions League si Europa League au fost plafonate

Ziare.

Dupa ce mai multe cluburi , in special cele din Anglia, s-au plans public de pretul exorbitant al biletelor pentru suporterii care vor sa urmareasca partidele din deplasare, UEFA a intervenit.Incepand chiar din acest sezon, un tichet la meciurile din Liga Campionilor nu poate costa mai mult de 70 de euro pentru fanii vizitatori, iar unul pentru o partida de Europa League nu poate depasi 45 de euro."Comitetul de Urgenta al UEFA a aprobat plafonarea preturilor biletelor pentru fanii vizitatori la meciurile de Champions League si Europa League cu efect imediat. Preturile biletelor vor fi plafonate la maxim 70 de euro pentru partide de Liga Campionilor si la maxim 45 de euro pentru cele din Europa League, acesta fiind nivelul celei mai ieftine categorii de bilete la finalele celor doua competitii", se arata intr-un comunicat UEFA Ramane in picioare si regula care spune ca preturile biletelor pentru fanii vizitatori nu pot depasi pretul tichetelor dintr-o categorie comparabila vandute celor echipei gazda."Fanii sunt sangele acestui sport si cei care isi urmaresc echipele in deplasare trebuie sa aiba acces la bilete la preturi rezonabile, avand in vedere si costul calatoriei pe care o fac. Prin plafonarea preturilor vrem sa ne asiguram ca suporterii pot calatori la meciurile din deplasare si pot contribui la atmosfera de pe stadioane", a explicat presedintele UEFA.In primavara acestui an a izbucnit un adevarat scandal dupa ce Barcelona a anuntat preturi de peste 100 de lire sterline pe bilet pentru fanii lui Manchester United ce au dorit sa faca deplasarea pe Camp Nou.M.D.