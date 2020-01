Demisie la nivel inalt in cadrul UEFA

Ziare.

com

Potrivit UEFA, Delaney (52 ani) a avut un rol important in extinderea Campionatului European de la 16 la 24 de nationale, din 2016, si in centralizarea drepturilor TV legate de meciurile echipelor nationale.Delaney fusese ales membru in cadrul Comitetului Executiv al UEFA in aprilie 2017.John Delaney este anchetat in tara sa din cauza unui imprumut personal de 100.000 de euro acordat Federatiei Irlandeze (FAI), pentru a o ajuta intr-un moment in care ducea lipsa de lichiditati. Imprumutul lui Delaney, care nu a aparut in registrele contabile ale FAI, a dus la intrebari legate de situatia financiara a federatiei.Anul trecut, oficialul a precizat ca a fost o singura data cand a oferit un astfel de imprumut, iar acesta a fost achitat integral.In martie 2019, dupa izbucnirea scandalului, fanii irlandezi si-au exprimat protestul fata de Delaney intrerupand meciul cu Georgia (1-0), din preliminariile EURO 2020, prin aruncarea unor mingi de tenis spre teren.