Erdogan face declaratii dure la adresa UEFA

"Sportivii care reprezinta tara noastra in strainatate sunt victimele unei campanii de linsaj de la inceputul operatiunii", a declarat Erdogan in cursul unei conferinte de presa la Anakara."Respingem atitudinea discriminatorie, injusta si politica fata de echipa noastra nationala si fata de cluburilor noastre", a adaugat liderul turc.UEFA a anuntat, pe 15 octombrie, deschiderea unei anchete disciplinare la adresa Turciei, vizand o potentiala "provocare politica" in urma saluturilor militare efectuate de internationalii sai in timpul partidelor cu Albania si Franta din preliminariile EURO 2020.Jucatorii nationalei Turciei au efectuat un salut militar dupa ce au egalat in meciul cu Franta, pe 14 octombrie la Paris, in semn de sustinere fata de militarii care participau la ofensiva Ankarei impotriva fortelor kurde din nordul Siriei.Gestul a provocat indignare in Franta, unde mai multi responsabili politici au cerut anularea meciului dupa un prim salut militar efectuat de jucatorii turci in cursul partide impotriva Albaniei, disputata cu cateva zile mai inainte.Presa proguvernamentala turca a luat o derizoriu aceasta polemica, publicand fotografii in care apare atacantul francez Antoine Griezmann adresandu-i un salut militar lui Emmanuel Macron , in momentul in care presedintele Frantei a acordat Legiunea de onoare nationalei "cocosului galic" in luna iunie, dar si dupa finala Cupei Mondiale 2018 din Rusia."Atunci cand unul dintre sportivii lui Macron face acest gest in fata lui, nu ii impuneti nicio sanctiune", s-a indignat Erogan joi, aparand dreptul sportivilor turci "de a-i saluta pe soldatii nostri dupa o victorie".