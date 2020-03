FRF prezinta cele mai importante decizii luate marti de UEFA

Ziare.

Oficialii UEFA au discutat cu toti presedintii de federatii nationale, cu un reprezentant al sindicatului jucatorilor, FIFPro, precum si cu persoanele din conducerile European Club Association si The European Leagues.In urma consultarilor, UEFA, prin decizia Comitetului Executiv, a decis amanarea EURO 2020, turneu programat initial sa debuteze pe 12 iunie si sa se desfasoare in 12 orase de pe continent, inclusiv Bucurestiul. In varianta propusa de forul de la Nyon, turneul ar urma sa se desfasoare in perioada 11 iunie - 11 iulie 2021.In realizarea propunerilor sale, UEFA a considerat prioritara incheierea sezonului competitional 2020-2021.Continuand evaluarea situatiei, urmatoarele decizii vor fi, de asemenea, implementate:Meciurile internationale programate in luna martie, inclusiv play-off-urile EURO 2020, vor fi mutate in iunie 2020.Partidele de calificare programate in iunie 2021 vor fi reprogramate, la fel si turneul final al Ligii Natiunilor, EURO U21 si Campionatul European feminin din iunie-iulie 2021.Reconfigurarea saptamanii fotbalistice in raport cu competitiile nationale si competitiile europene - spre exemplu, competitii nationale de luni pana vineri si competitii continentale in week-end-uri.Reconfigurarea tururilor de calificare in competitiile europene pentru sezonul 2020-2021.Un grup de lucru format din reprezentanti ai ligilor profesioniste si ai cluburilor va analiza solutiile disponibile pentru a pune in aplicare deciziile luate marti."In momente ca acesta, comunitatea fotbalului trebuie sa dea dovada de responsabilitate, unitate, solidaritate si altruism. Sanatatea fanilor, a membrilor staff-ului, a jucatorilor trebuie sa reprezinte prioritatea noastra. Tocmai de aceea, UEFA a propus variante pentru ca sezonul competitional sa se incheie si sunt mandru de reactia colegilor mei din intreaga Europa", a punctat presedintele UEFA, Aleksander Ceferin.In urma consultarilor cu membrii afiliati, conducerea FRF, reprezentata la dezbatere de presedintele Razvan Burleanu, a sustinut propunerile UEFA.