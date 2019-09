Intrebarea zilei vine de la UEFA: "Este Hagi cel mai bun fotbalist din istoria lui Galatasaray?"

Ziare.

Forul continental a postat pe pagina oficiala de Facebook reusita superba a "Regelui" si a venit si cu o provocare pentru microbisti."O racheta de la Hagi in aceasta zi, in anul 2000. Este el cel mai mare jucator din istoria lui Galatasaray?", se intreaba cei de la UEFA.Peste 1.600 de oameni au comentat, multi sustinand ca, intr-adevar, Gica Hagi este legenda clubului turc.Romanul a evoluat pentru Galatasaray in perioada 1996-2001 si a reusit sa castige patru titluri, doua Cupe si doua Supercupe in Turcia, dar si Cupa UEFA si Supercupa Europei.M.D.