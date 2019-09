Keseru, desemnat de UEFA fotbalistul etapei in Europa League

Ziare.

Keseru este primul in clasamentul pe puncte alcatuit de UEFA dupa meciurile din campionatul intern si cupele europene (FedEx Performance Zone), cu 3.253 puncte, urmat de luxemburghezul Danel Sinani (Dudelange), 3.096 puncte, si de canadianul Jonathan David (Gent), cu 3.066 puncte, etc.Claudiu Keseru figureaza si in echipa saptamanii in Europa League, alcatuita strict pe baza evolutiilor din a doua competitie valorica intercluburi.In echipa primei etape figureaza trei jucatori de la Arsenal (3-0 cu Eintracht Frankfurt, in deplasare), doi de la Ludogoret, cate unul de la Manchester United, Glasgow Rangers, Partizan Belgrad, AS Roma, FC Basel si Slovan Bratislava: Emiliano Martinez (Arsenal) - Anton Nedialkov (Ludogoret), Calum Chambers (Arsenal), Axel Tuanzebe (Man. United), Borna Barisic (Rangers) - Bukayo Saka (Arsenal), Bebras Natcho (Partizan), Nicolo Zaniolo (AS Roma), Kevin Bua (FC Basel) - Claudiu Keseru (Ludogoret), Andraz Sporar (Slovan).Internationalul roman a punctat in min. 52, 68 si 73 (penalty) pentru Ludogoret, fiind schimbat in min. 86. TSKA deschisese scorul in min. 11, prin Igor Diveev, dar apoi a incasat cinci goluri, celelalte doua fiind semnate de Wanderson (47) si Jody Lukoki (50).