Mari probleme pentru UEFA: Doua tari nu vor sa mai organizeze meciuri de la Campionatul European

Potrivit cotidianului Daily Mail, Italia si Spania sunt acum reticente la ideea de a mai gazdui meciuri in vara viitoare, la Roma si Bilbao. Puternic afectate de epidemia de Covid-19, cele doua tari si federatiile lor nationale de fotbal, pe tem ca actuala criza sanitara se va prelungiri si intentioneaza sa isi negocieze retragerea cu responsabilii UEFA Actualul conducator al Uniunii europene de fotbal, Aleksander Ceferin, nu a fost de altfel un mare fan al acestei formule cu 12 orase gazda, decisa de predecesorul sau Michel Platini , pentru a marca implinirea a 60 de ani de existenta a competitiei, adauga sursa citata"UEFA este in contact cu toate cele 12 orase in aceasta privinta si va face anunturile corespunzatoare in timp util. EURO 2020 va avea loc intre 11 iunie si 11 iulie 2021, cu intentia de a avea acelasi calendar si aceleasi locatii", a precizat forul fotbalistic european dupa anuntul amanarii campionatului continental.Campionatul European de fotbal trebuia sa marcheze anul acesta, sase decenii de la prima sa editie. Competitia se va derula, insa, anul viitor in orasele Amsterdam, Baku, Bilbao, Bucuresti, Budapesta, Copenhaga, Dublin, Glasgow, Londra, Munchen, Roma si Sankt Petersburg.Toate cele 12 orase trebuie sa confirme, insa, ca vor fi disponibile sa gazduiasca turneul si anul viitor.EURO 2020 a fost amanat recent pentru a permite campionatelor nationale sa isi incheie sezonul, daca va fi posibil, ca urmare a crizei generate de Covid-19. Turneul final al Campionatului European de fotbal, programat initial in perioada 12 iunie - 12 iulie 2020, a fost reprogramat de UEFA pentru 11 iunie - 11 iulie 2021.Presedintele Federatiei Romane de Fotbal, Razvan Burleanu , a anuntat UEFA saptamana trecuta ca Bucurestiul ramane gazda a Campionatului European din 2021. Oficialul FRF a precizat ca s-a consultat inainte de a transmite angajamentul catre UEFA cu primarul general al Capitalei, Gabriela Firea , si cu ministrul Tineretului si Sportului, Ionut Stroe UEFA a stabilit deja noile date ale celor patru partide pe care le va gazdui Arena Nationala din Bucuresti in cadrul Campionatului European de fotbal, amanat pentru vara anului 2021 din cauza pandemiei de coronavirus.Astfel, cele patru partide gazduite de Arena Nationala, trei din grupa C si o optime de finala, se vor disputa la urmatoarele date:Duminica, 13 iunie 2021 (ora 19:00) Austria - castigatoare play-off D sau AJoi, 17 iunie 2021 (ora 16:00) Ucraina - castigatoare play-off D sau ALuni, 21 iunie 2021 (ora 19:00) Ucraina - AustriaLuni, 28 iunie 2021 (ora 22:00) 1F - 3A/B/C (optimi de finala)