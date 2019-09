Modificari importante facute de UEFA: Echipele romanesti au sanse mici sa mai joace in Europa League!

Ziare.

com

Noua competitie se va numi UEFA Europa Conference League si va fi a treia competitie intercluburi, dupa UEFA Champions League si Europa League.In aceasta noua competitie ar urma sa joace si echipele romanesti, dupa ce in Europa League se vor califica doar echipe care vin din primele 15 ligi ale continentului. Cum noi suntem pe 30, sansele sunt minime sa obtinem un loc direct prea curand, scrie Gazeta Sporturilor In momentul de fata, Romania ar trimite o echipa in turul I preliminar al Champions League si trei in turul I preliminar al Europa Conference League.Doar campioana Romaniei ar putea ajunge in Europa League, in cazul in care va fi eliminata in preliminarii.Cele trei competitii europene vor avea cate 32 de echipe, impartite in 8 grupe a cate patru echipe.I.G.