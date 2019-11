Pierde Romania organizarea Euro 2020? Reactia oficiala a UEFA

Ziare.

com

Prin intermediul unui raspuns transmis celor de la Fanatik , forul continental spune ca nu se pune problema inlocuirii vreunui oras gazda."Nu sunt planuri pentru a schimba vreunul dintre stadioanele de la Euro 2020", se arata in replica UEFA.In ultimele zile in presa romana au aparut speculatii cu privire la un plan diabolic al suedezilor, care ar fi jucat cartea rasismului pentru a scoate Bucurestiul de pe lista oraselor gazda de la turneul final.Era insa foarte greu ca acest lucru sa se intample cu atat de putin timp ramas pana la debutul Campionatului European, mai ales ca la nivel de infrastructura lucrarile sunt in grafic.Prin urmare, National Arena va fi gazda a patru partide la turneul final de anul viitor, trei din faza grupelor si una din optimi.