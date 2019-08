Premiera istorica: Cine va arbitra Supercupa Europei

Ziare.

Frappart, 35 ani, a fost prima arbitra care a condus un meci din Ligue 1, disputat in aprilie intre Amiens si Strasbourg si a devenit prima femeie arbitru din lotul cavalerilor fluierului pentru sezonul viitor al Ligue 1."Potentialul fotbalului feminin nu are limite si sunt incantat ca Stephamnie Frappart a fost desemnata sa oficieze in acest an Supercupa Europei. Sper ca abilitatea si devotamentul pe care Stephanie le-a aratat in intreaga ei cariera vor atinge un nivel care va fi sursa de inspiratie pentru milioane de fete si femei din toata Europa si le va arata ca nu ar trebui sa existe bariere in implinirea visurilor", a declarat presedintele UEFA, slovenul Aleksander Ceferin, intr-un comunicat.Elvetianca Nicole Petignat a fost prima femeie arbitru care a oficiat la meciuri din competitiile masculine ale UEFA. Intre 2004 si 2009, ea a arbitrat trei meciuri din preliminariile Cupei UEFA.Supercupa Europei se disputa anual intre castigatoarea Ligii Campionilor ( FC Liverpool ) si invingatoarea din Europa League (Chelsea Londra) .