Presedintele UEFA, despre "impactul teribil" pe care coronavirusul il poate avea asupra fotbalului

"Prioritatea o reprezinta sanatatea suporterilor, jucatorilor si antrenorilor. Sunt un optimist prin natura mea si cred ca exista optiuni care ne pot permite sa reluam campionatele si cupele si sa le finalizam. Este posibil sa fim nevoiti sa evoluam fara spectatori, dar cel mai important lucru cred ca este jocul. In vremuri atat de grele, acest lucru ar aduce bucurie oamenilor si un anumit sentiment de normalitate, chiar daca meciurile vor putea fi vazute doar la televizor", a declarat Ceferin intr-un interviu publicat luni de cotidianul italian Corriere della Sera.Intrebat de ce fotbalul nu a urmat exemplul altor sporturi care au pus capat anticipat sezonului competitional, presedintele UEFA a precizat: "Este prea devreme pentru a spune ca nu vom putea incheia sezonul. Impactul ar fi teribil pentru cluburi si ligi. Il putem incheia, insa trebuie sa respectam deciziile autoritatilor si sa asteptam permisiunea de a reincepe sa jucam".UEFA a anuntat anterior ca ligile nationale vor avea prioritate in fata cupelor europene, insa Ceferin a detaliat acest subiect: "Depinde de momentul in care se va reporni: daca vom face acest lucru suficient de repede, campionatele si cupele europene se vor putea disputa in paralel".El a afirmat totodata ca "nu exista un termen limita" pentru finalizarea sezonului 2019-2020. "Nu exista o data precisa. Exploram diverse optiuni pentru a vedea cand se pot incheia competitiile, mereu in functie de datele la care se va putea reincepe sa se joace", a mai spus presedintele UEFA. Acesta exclude insa o finalizare a sezonului actual in toamna, intre lunile septembrie si octombrie: "Consider ca este destul de dificil acest lucru, ar avea un impact puternic asupra calendarului sezonului 2020-2021".Conducatorul UEFA a precizat, totodata ca forul pe care il conduce va pierde "multi bani" in urma amanarii cu un an a EURO 2020. "Campionatele sunt baza veniturilor cluburilor la nivel national. Daca acestea sunt finalizare, consecintele financiare vor fi limitate. Pe de alta parte, UEFA va pierde multi bani din cauza amanarii EURO 2020". a explicat Aleksander Ceferin, care crede ca selectionatele nationale vor putea juca din nou incepand cu luna septembrie.