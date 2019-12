Presedintele UEFA promite masuri dure in cazul rasismului

Ziare.

com

Fotbalul european s-a confruntat recent cu o serie de incidente rasiste, unul dintre acestea avand loc in Italia, unde atacantul Mario Balotelli (Brescia) a amenintat ca va parasit terenul dupa ce a primit insulte rasiste din partea suporterilor echipei Hellas Verona. De asemenea, luna trecuta, atacantul brazilian Taison ( Sahtior Donetk ), a vazut cartonasul rosu dupa ce a reactionat la insultele rasiste primite in cursul unui meci cu Dinamo Kiev.In luna octombrie, cu ocazia partidei Bulgaria - Anglia din preliminariile EURO 2020, unii dintre fanii bulgari prezenti in tribunele stadionului Vasil Levski din Sofia i-au insultat pe jucatorii englezi de culoare, au imitat tipetele de maimuta si au facut salutul nazist."Nu sunt atat de naiv sa cred ca am facut tot ceea ce am putut, iar acum totul este incheiat. Nu am facut", a declarat Ceferin pentru cotidianul britanic Daily Mirror."Incercam si ne pasa. Nu suntem doar niste tipi de la Nyon care consuma mancaruri extravagante si conduc masini Ferrari ", a adaugat presedintele UEFA."Am mers recent la Uniunea Europeana. Am discutat cu guvernele. Incercam sa facem ceva. Vedeti, este nevoie de timp, mult efort si de multe discutii", a adaugat Aleksandr Ceferin.Intrebat de ce nu exista arbitri de culoare in fotbalul european, conducatorul forului continental a raspuns: "Eu nu impart oamenii in negri si albi, musulmani sau crestini. Eu impart oamenii in buni sau rai. In cazul arbitrilor, trebuie sa-i avem pe cei mai buni. Prima conditie este ca arbitrul sa fie unul de clasa mondiala pentru competitiile noastre".