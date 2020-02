Reactia UEFA despre schimbarea Guvernului din Romania: Ce spune forul continental despre posibilele probleme in organizarea EURO 2020

Ziare.

Intrebat daca este ingrijorat de instabilitatea politica din Romania si de faptul ca UEFA este pusa in situatia de a lucra in organizarea EURO 2020 cu 3 guverne in ultimele 6 luni, Hoogstra a raspuns:"Ca sa fiu sincer, nu ma gandesc la situatia politica din Romania. Am auzit ca vom avea un nou Guvern, dar acest lucru nu ma afecteaza pe mine sau UEFA. Nu am discutat cu nimeni conducerea UEFA de la Nyon despre situatia politica de aici. Noi vom continua sa muncim aici. Am simtit intotdeauna ca autoritatile de aici isi doresc sa aiba succes in organizarea acestui eveniment. Cei de aici sunt cooperanti, sunt proactivi si sunt sigur ca vom avea un turneu fantastic, indiferent de ce se intampla in mediul politic. Iar eu nu sunt la Bucuresti ca sa judec situatia politica din Romania".Prezent la conferinta de presa organizata la Arena Nationala, Florin Sari, manager de proiect din partea FRF in cadrul Comitetului de organizare a turneului final al EURO 2020, a declarat ca toate guvernele de pana acum au respectat scrisorile de garantie."La momentul actual toate garantiile guvernamentale sunt implementate. Deci ceea ce opinia publica ar considera o zona de instabilitate politica de-a lungul desfasurarii proiectului organizarii EURO 2020 la Bucuresti s-a dovedit a nu fi asa. Indiferent ce Guvern a fost la Palatul Victoria s-au respectat intru-totul scrisorile de garantie si ele au fost implementate corespunzator. Proiectul UEFA EURO 2020 este pe partea guvernamentala asistat de Comitetul interministerial in care sunt reprezentate diverse ministere. Si prin Comitetul interministerial noi am avut intotdeauna o relatie stabila cu autoritatea centrala. La momentul actual subliniez ca garantiile guvernamentale au fost implementate", a precizat Sari.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in perioada 12 iunie - 12 iulie in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia), Bilbao (Spania).Bucurestiul va gazdui trei partide in cadrul Grupei C si una in faza optimilor de finala. Astfel, pe Arena Nationala sunt programate meciuri in zilele de 14, 18, 22 si 29 iunie 2020. Daca se califica in urma barajului de Liga Natiunilor, echipa nationala a Romaniei va juca cel putin doua partide la Bucuresti.UEFA solicita celor 12 tari organizatoare sa puna la dispozitie alte patru stadioane la standarde internationale pentru antrenamentele oficiale ale echipelor nationale. Cele patru arene pe care Romania le-a ales pentru a le moderniza sunt Arcul de Triumf, Steaua Rapid si Dinamo , insa lucrarile au inceput doar la primele trei.Din motive juridice, lucrarile la stadionul Dinamo intarzie sa inceapa, noua arena din Soseaua Stefan cel Mare urmand sa fie construita pe un alt amplasament, cel mai probabil in locul velodromului.Propunerile FRF pentru antrenamentele echipelor nationale care vor juca la Bucuresti in cadrul EURO 2020 sunt bazele sportive de la Mogosoaia, Berceni ( FCSB ) si Voluntari, si nu stadioanele Steaua, Arcul de Triumf si Rapid din Capitala, aflate in prezent in constructie. In cazul in care vor fi gata pana la 30 mai 2020, FRF va putea adauga noile arene pe lista propunerilor transmisa la UEFA pentru antrenamentele din timpul EURO 2020.