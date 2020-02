Reactia UEFA dupa excluderea lui Manchester City din Liga Campionilor

Ziare.

Intr-un comunicat de presa, forul continental a explicat de ce a luat aceasta decizie."Am luat in considerare toate probele si am constatat ca Manchester City a savarsit incalcari grave ale regulamentului de licentiere si fair-play financiar prin supraevaluare veniturilor din sponsorizari, depuse la UEFA intre 2012 si 2016. Comisia a constatat, totodata, ca Manchester City nu a cooperat in aceasta investigatie.Decizia camerei este supusa recursului la TAS, iar daca Manchester City va exercita acest drept, motivarea deciziei nu va fi publicata inainte de prezentarea deciziei finale a TAS. Astfel, UEFA nu va mai face niciun comentariu pe aceasta tema", a transmis UEFA.Manchester City a fost exclusa de UEFA din Liga Campionilor timp de doua sezoane, dupa ce a incalcat regula Fair Play-ului Financiar.Pedeapsa va fi pusa in aplicare din sezonul urmator, dar decizia mai poate fi atacata la TAS.De asemenea, campioana Angliei a fost amendata cu 30 de milioane de euro!Formatia antrenata de Josep Guardiola a fost gasita vinovata de catre Corpul de Control Financiar al Cluburilor de fentarea regulilor UEFA in ceea ce priveste Fair Play-ul Financiar.Investigatia a inceput in 2018, dupa ce nemtii de la Der Spiegel au publicat un material in care au aratat modul prin care Manchester City reusea sa pacaleasca forul european.Proprietarul clubului, seicul Mansour, ar fi finantat in secret direct noii sponsori, toti originari din Emiratele Arabe Unite. Din cele 140 de milioane de euro venite ca sponsorizare de la patru companii din Emirate, de fapt 127,5 milioane au venit de la Mansour.C.S.