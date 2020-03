Reuters deconspira o decizie importanta luata de UEFA

Ziare.

Un angajat al DSGI-Byen Hotel a declarat telefonic pentru Reuters ca UEFA si-a anulat rezervarile cu aproape o saptamana in urma, in timp ce hotelul Marinelyst, unde trebuia sa fie cazata nationala Danemarcei, a precizat intr-un e-mail catre Reuters ca a anulat rezervarea la cererea partii daneze.UEFA are programata marti o reuniune cu reprezentantii federatiilor membre in care se asteapta o decizie de amanare a EURO din 2020 pentru 2021, ca masura de precautie pentru raspandirea coronavirusului.EURO 2020 este programat sa se desfasoare in Romania si alte 11 tari europene in perioada 12 iunie - 12 iulie.Romania a primit organizarea a patru meciuri din cadrul Campionatului European din 2020 pe Arena Nationala din Capitala. EURO 2020, editie aniversara care celebreaza 60 de ani de la primul Campionat European, se va desfasura in 12 orase: Bucuresti (Romania), Baku (Azerbaidjan), Copenhaga (Danemarca), Londra (Anglia), Munchen (Germania), Budapesta (Ungaria), Roma (Italia), Amsterdam (Olanda), Dublin (Irlanda), Sankt Petersburg (Rusia), Glasgow (Scotia) si Bilbao (Spania).