Romania, anchetata de UEFA pentru "comportament rasist" la meciul cu Suedia

Deschiderea acestei proceduri disciplinare vine dupa ce UEFA a efectuat investigatii in cazul de presupus abuz rasist comis de suporterii nationalei Romaniei asupra atacantului suedez Alexander Isak, in timpul acestui meci.Federatia Romana de Fotbal este vizata de o procedura disciplinara pentru "comportament rasist", a indicat UEFA.Alexander Isak l-a informat pe arbitrul meciului de pe Arena Nationala, italianul Daniele Orsato, ca a fost tinta unui abuz rasist, iar jocul a fost intrerupt pentru scurt timp, iar la statia de amplificare a stadionului s-a dat citire unui avertisment.Romania risca sanctiuni severe, avand in vedere ca a fost deja sanctionata cu un meci de suspendare pe o perioada de probatiune de un an, pentru incidente anterioare. In cadrul sanctiunii amintite, meciul cu Norvegia din preliminariile EURO 2020, care trebuia sa se joace cu portile inchise, s-a disputat cu 30.000 de copii in tribune, lucru permis de UEFA in aceste conditii.Urmatoarea sanctiune dictata de UEFA impotriva Romaniei ar putea afecta play-off-ul Ligii Natiunilor din luna martie, ce reprezinta ultima sansa a tricolorilor de calificare la EURO 2020.In min. 81 al intalnirii Romania - Suedia, arbitrul italian Daniele Orsato a oprit meciul un minut pe motiv de scandari cu caracter rasist la adresa atacantului suedez de culoare Isak, iar de la instalatia de amplificare s-a transmis un avertisment catre suporterii romani prin care au fost atentionati ca exista riscul intreruperii definitive a partidei in cazul in care asemenea incidente se repeta.Echipa nationala de fotbal a Romaniei a ratat calificarea la EURO 2020 prin intermediul preliminariilor continentale, dupa ce a fost invinsa fara drept de apel de Suedia cu scorul de 2-0 (2-0), vineri seara, pe Arena Nationala din Bucuresti, in penultimul sau meci din Grupa F.